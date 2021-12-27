İtham etmek ne demek, ne anlama gelir? İtham etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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İtham Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Töhmet Altında Bırakmak 2- Suç isnat etmek 3- Kara çalmak 4- Bühtan etmek

5- Ayıplamak 6- Kabahat bulmak

İtham Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

12. yüzyıldan beri kullanılmakta olan itham etmek kelimesi, birine suç yüklemek anlamına gelir. Bu kelime halk arasında birini kötü davranışları yüzünden kınamak, ayıplamak ve ikaz etmek anlamında da kullanılır.

İtham Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimler bitişik, tamlamalar ise ayrı yazılır. İtham etmek bir tamlama olduğu için ayrı yazılması gerekir.

İtham Etmek - Doğru Kullanım

İthametmek - Yanlış Kullanım

İtham Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Ortada tek bir kanıt bile yokken onu hırsızlıkla itham etmeniz akıl alır gibi değil.

2- Gasp ve tehdit suçları ile itham edilen zanlılar ilk duruşmada beraat ettiler.