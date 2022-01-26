İthal etmek ne demek, ne anlama gelir? İthal etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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İthal Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Getirtmek 2- Satın Almak 3- Giriş Yapmak 4- Alışveriş Yapmak

5- Tedarik Etmek 6- Kapsamak 7- Temin etmek

İthal Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Ticaret ve sanayi sektörü başta olmak üzere birçok sektörde sık sık kullanılan ithal kelimesi 14. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Bu kelimenin sözlük anlamı eklemek ve katmaktır. İthal etmek kelimesi, daha çok, diğer ülkelerden ürün satın almak anlamında kullanılır.

Bu kelimeden türetilen diğer sözcükler ve tamlamalar şunlardır:

1- İthalat

2- İthalat Kontrol Vergisi

3- İthal Mal Listesi

4- İthalat Politikası

5- İthalatçı

İthal Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre ithal etmek kelimesi tamlama olduğu için ayrı yazılmalıdır.

İthal Etmek - Doğru Kullanım

İthaletmek - Yanlış Kullanım

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İthal Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Yerli ürünler de en az ithal ettiğimiz ürünler kadar kaliteli.''