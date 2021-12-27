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İthaf etmek ne demek, ne anlama gelir? İthaf etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#İthaf Etmek#TDK#Sözcük
İthaf etmek ne demek, ne anlama gelir İthaf etmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Çok sık kullanılan ithaf etmek kelimesi anlam bakımından araştırılan bir kelimedir. Sözcüklerin anlamları kadar, doğru yazılmaları da önemli bir konudur. Her birey ithaf etmek kelimesinin anlamını araştırırken, nasıl yazılacağı hususunda da bir takım bilgi araştırmaları yapabiliyor. İthat etmek ne demek, ne anlama gelir? İthaf etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamını tüm detayları ile sizler için derledik.

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İthaf etmek sıklıkla kullanılabilecek kelimeler arasındadır. İthaf etmek TDK'da, birinin adına sunmak anlamında kullanılıyor. Yazım olarak da ithaf etmek ayrı yazılması gerekiyor.

 İthaf Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Kişiler kullandığı kelimelerin dışında birçok farklı kelimeyle de karşılaşabiliyor. Günümüz çağında internet sitelerinde zaman geçiren birçok birey bulunuyor. İnternet sitesinde herhangi bir yazı okuyan kişi, anlamı hakkında bilgisi olmadığı kelimelerle karşılaşabiliyor. İthaf etmek sözcüğü, birinin adına armağan etmek anlamında kullanılıyor.

 İthaf Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Türkçe dilinde bulunan sözcüklerin bir kısmı ayrı yazılırken bir kısmı bitişik yazılıyor. İthaf etmek sözcükleri hakkında bireyler doğru bilgilere sahip olmak istiyor. Günümüzde ithaf etmek kelimesi bitişik yazılabiliyor. Bitişik yazılması ithaf etmek sözcüğünde yazım hatası yapılmasına neden oluyor.

 TDK Sözlük Anlamı

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 İthaf etmek kelimelerinin TDK sözlük anlamı herkes tarafından öğrenilebiliyor. TDK'ya göre ithaf etmek, birinin adına sunmak veya armağan etmek anlamındadır. Bireyler TDK'nın belirlediği anlamları ifade ederek anlamlı cümleler kurabilir.

 

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#İthaf Etmek#TDK#Sözcük

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