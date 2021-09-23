İtfaiyeci nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? İtfaiye eri olma şartları, maaşları ve iş imkanları

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İtfaiyeci olmak isteyen kişilerin zorlu şartlara hazır olması gerekmektedir. Çünkü bu mesleği yapacak olan kişiler için zor koşulların olacağı durumlar yaşanabilmektedir. Bu durumlara hazırlıklı olmayan kişilerin itfaiyeci olması zordur. Bu yüzden itfaiyeci olmak isteyenlerin iyice düşünmesi ve bu şekilde karar vermesi gerekmektedir. İtfaiyeci olan kişinin iyi bir maaşı ve devlet tarafından korunan hakları bulunmaktadır. Bu yüzden itfaiyecilik mesleğini tercih eden çok sayıda kişi bulunmaktadır.

İtfaiyeci Nedir?

İtfaiyeci, yangın başta olmak üzere çeşitli kurtarma çalışmalarında görev alan kişilere verilen isimdir. İtfaiyeci olmak için önceden belirlenen şartlar bulunmaktadır. Bu şartları yerine getirenler itfaiyeci olarak göreve başlamaktadırlar. Tabi bu mesleği seçen kişilerin cesur ve korkusuz kişiler olması gerekmektedir. Bazen çok büyük yangınlar veya olağan dışı durumlar yaşanabilir. Bu gibi durumlarda insanların hayatlarını kurtarmak ve alanın güvenliğini sağlamak itfaiyenin görevidir.

İtfaiyeci Ne İş Yapar?

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İtfaiyeci olan kişi öncelikle yangınlara müdahale eder. Ev, araba, iş yeri veya herhangi bir yerde yangın olduğu zaman itfaiye çağrılmaktadır. Olay yerine gelen itfaiye ekibi öncelikle yangını kontrol altına alarak zor durumda kalan insanlara yardımcı olur. Bu müdahale programlı ve planlı bir şekilde yapılmaktadır. Yani itfaiyeci olan kişi başına buyruk hareket etmemelidir.

İtfaiyeciler sadece yangınlara müdahale etmezler. Çeşitli kurtarma çalışmaları içinde itfaiyeden yardım alınmaktadır. İtfaiyecinin mutlaka sakin ve güçlü durması gerekmektedir. Çünkü her olayın boyutu farklı olabilir. Bir itfaiyeci gittiği olaya profesyonel bir şekilde müdahale etmelidir.

İtfaiyeci Nasıl Olunur?

İtfaiyeci olmak için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bu şartlardan ilki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Daha sonra ise KPSS sınavına girmek gerekmektedir. İtfaiyecilik alımı için açılan şartlar yerine getirildiği takdirde bu meslek yapılabilir.

İtfaiyeci Olma Şartları Nelerdir?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

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- KPSS sınavından en az 70 puan almak,

- İtfaiye alımı yapacak olan kuruma başvuruda bulunmak,

- 30 yaşını geçmemiş olmak,

- Bayanlar için en az 1.60, erkekler için ise en az 1.67 boyunda olmak,

- Ayrıca ilan metni yayınlayan kurumun koymuş olduğu özel şartları sağlamak.

İtfaiyecinin Görevleri Nelerdir?

İtfaiyecilerde birçok farklı teçhizat bulunmaktadır. Bunların kullanımı ile ilgili tüm bilgiler itfaiyeci olacak kişilere aktarılmaktadır.

- Yangına karşı önlem almak,

- Yangın alanında gerekli çalışmaları yapmak,

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- Yangında zor durumda kalan kişilere yardımcı olmak,

- Yaralı olan kişileri uygun bir şekilde yangın yerinden çıkarmak,

- Deprem, sel ve bunlara benzer durumlarda can ve mal kaybını önlemek için çalışmalar yapmak,

- Herhangi bir yerde mahsur kalmış kişileri kurtarmak,

- İnsan haricindeki canlılara da yeri geldiği zaman yardımcı olmak ve zor durumdan kurtarmak.

İtfaiyeci Maaşları Ne Kadar?

Yeri geldiği zaman çok zor şartlarda çalışan itfaiyeciler ortalama olarak 5 bin TL civarında maaş almaktadırlar. Bu maaş çalışılan bölge veya özel durumlara göre değişiklik gösterebilir. En düşük itfaiyeci maaşı 4785 TL olarak bilinmektedir.

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İtfaiyeci İçin İş İmkanları Nelerdir?

İtfaiyeci olmaya hak kazanan kişiler belediyelere bağlı olan İtfaiye Müdürlüklerinde görev yapmaktadırlar. İtfaiye teşkilatları bazı durumlarda kendi bünyelerinde itfaiyeci alımı yapabilirler. Bu şekilde birçok kişi itfaiye eri olarak görev yapabilir.