Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

İtam Ne Demek, Ne Anlama Gelir? İtam Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

İtam Ne Demek, Ne Anlama Gelir İtam Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

İtam kelimesi taam sözcüğünden türetilmiştir. Taam, aş anlamına gelirken itam, konuk ağırlamak ve yedirip içirmek anlamına gelir. İhtiyaç sahiplerine bedava yemek dağıtan kuruluşlara ise İtamiyye denir. İtam kelimesinin anlamını örnek cümlelerle derledik.

Haberin Devamı

 İtam kelimesinin yerine kullanılabilecek diğer sözcükler şunlardır:

 1- Beslemek 2- Yedirmek 3- Karnını doyurmak 4- Sofra Hazırlamak 5- İaşe etmek 6- Şölen Düzenlemek 7- Ziyafet Vermek 8- İkramda Bulunmak 

 İtam Ne Demek, Ne Anlama gelir? 

 İtam etmek, taam vermek ve yedirmek manasına gelir. Bu kelimeyle aynı kökten türeyen Mitam ise, yemek yemeye aşırı düşkün, obur kişiler için kullanılan bir sıfattır. 

 Yine Arapça kökenli bir sözcük olan İt'am ise, ikiz çocuk doğurmak anlamına gelir. Bu kelime Te'vem sözcüğünden türetilmiştir. Te'vem kelimesinin sözlük anlamı ise ikizdir. 

 İtam Kelimesinin TDK sözlük Anlamı 

 Türk Dil Kurumuna göre itam kelimesi iki farklı anlama gelir: 

 İlk Anlamı: Yemek yedirmek

 İkinci Anlamı: Misafir ağırlamak 

 Not: Bu kelime ''itham'' etmek sözcüğüyle aynı şekilde telaffuz edilir. Bu nedenle iki sözcük sık sık birbirine karıştırılıyor. Vehm kökünden türetilmiş olan itham, elde yeteri kadar kanıt olmamasına rağmen birini suçlamak ve zan altında bırakmak anlamına gelir. 

Haberin Devamı

 İtam Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Bizi ağırladığınız ve itam ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz.

 2- Tanrı misafirini ağırlamak ve itam etmek, en eski Türk adetlerinden biridir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

#Geri Gönderme Merkezi
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

#Citroen

BAKMADAN GEÇME!

Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

Geri Gönderme Merkezi’nden eve dönüş

#Geri Gönderme Merkezi
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

Otomotiv devi Türkiye’yi merkez seçti

#Citroen