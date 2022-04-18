İtam Ne Demek, Ne Anlama Gelir? İtam Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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İtam kelimesinin yerine kullanılabilecek diğer sözcükler şunlardır:

1- Beslemek 2- Yedirmek 3- Karnını doyurmak 4- Sofra Hazırlamak 5- İaşe etmek 6- Şölen Düzenlemek 7- Ziyafet Vermek 8- İkramda Bulunmak

İtam Ne Demek, Ne Anlama gelir?

İtam etmek, taam vermek ve yedirmek manasına gelir. Bu kelimeyle aynı kökten türeyen Mitam ise, yemek yemeye aşırı düşkün, obur kişiler için kullanılan bir sıfattır.

Yine Arapça kökenli bir sözcük olan İt'am ise, ikiz çocuk doğurmak anlamına gelir. Bu kelime Te'vem sözcüğünden türetilmiştir. Te'vem kelimesinin sözlük anlamı ise ikizdir.

İtam Kelimesinin TDK sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre itam kelimesi iki farklı anlama gelir:

İlk Anlamı: Yemek yedirmek

İkinci Anlamı: Misafir ağırlamak

Not: Bu kelime ''itham'' etmek sözcüğüyle aynı şekilde telaffuz edilir. Bu nedenle iki sözcük sık sık birbirine karıştırılıyor. Vehm kökünden türetilmiş olan itham, elde yeteri kadar kanıt olmamasına rağmen birini suçlamak ve zan altında bırakmak anlamına gelir.

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İtam Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Bizi ağırladığınız ve itam ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz.

2- Tanrı misafirini ağırlamak ve itam etmek, en eski Türk adetlerinden biridir.