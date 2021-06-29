İtalya’da eğitim rehberi

İstanbul Koç Üniversitesi Öğretim üyesi Paola Martani’nin kaleme alıp editörlüğünü yaptığı rehber İtalya’da eğitim almak isteyen tüm Türk öğrenciler için İtalya Büyükelçiliği internet sitesinde satışa çıktı.

İtalya’da eğitim almak için gerekli tüm bilgileri tek bir cilt altında toplama fikri, gerek İtalyan üniversite sistemini tanıtma arzusundan, gerekse öğrencilerin eğitimlerini nerede sürdürmek istedikleri ile ilgili yapacakları seçimi mümkün olduğunca kolaylaştırma ve somut bir destek sunma ihtiyacından doğmuş. Kitabın ilk bölümde eğitim alanında İtalya’nın ne gibi fırsatlar sunabileceği, yola çıkmadan evvel ve taşınma esnasında neler yapılması gerektiği anlatılıyor. Kitabın ikinci kısmında ise ‘bir dil seti’ ile birlikte İtalya’da yaşam için faydalı bilgilere yer veriliyor.