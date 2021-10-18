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İtalya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? İtalya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

#İtalya#Kıta#Ülke
İtalya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır İtalya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

Tarihi, Doğu Roma İmparatorluğuna dayanan İtalya'nın başkenti Roma'dır. Yüzölçümü 301.338 kilometrekare olan İtalya'da toplam 109 şehir bulunuyor. Ülkenin en fazla turist çeken yerleri Borghese Müzesi, Kolezyum, Santa Maria Maggiore Bazilikası ve Pisa Kulesi'dir. İtalya hangi kıtada, hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Resmi olmayan verilere göre nüfusu 60 milyon olan İtalya’nın en kalabalık şehirleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Roma 2- Napoli 3- Milano 4- Florensa

 5- Verona 6- Torino 7- Messina.

 İtalya Hangi Kıtada Yer Alır?

 İtalya Avrupa Kıtasında yer almaktadır.

 İtalya Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

 Kuzey Yarım Küre'de yer alan İtalya kuzey İsviçre ve Avusturya, güneyde Malta, doğuda Slovenya ile sınır komşusudur.

 İtalya Hangi Dine Mensup?

 İtalyan halkının yaklaşık %95'i Hristiyanlığın Katolik mezhebine mensuptur.

 İtalya Hangi Dili Konuşuyor?

 Ülkenin resmi dili İtalyancadır. Bunun dışında ülkede İspanyolca, İngilizce ve Almanca gibi Avrupa dilleri de yaygın olarak konuşulur.

 İtalya Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

 İtalya'nın kendine özgü bir alfabesi vardır. Latin alfabesinin farklı bir versiyonu olan bu alfabe 21 harften oluşur.

 İtalya Hangi Takvimi Kullanıyor?

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 İtalya'da diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Miladi takvim kullanılıyor. Antik Çağlarda ise ülkede Roma takvimi kullanılmaktaydı.

 İtalya Hangi Para Birimini Kullanıyor?

 Avrupa Birliğinin kurucu ülkelerinden biri olan İtalya'nın resmi para birimi Euro'dur.

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#İtalya#Kıta#Ülke

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