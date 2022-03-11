İtaat ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre itaat kelimesinin anlamı

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İtaat kelimesinin günlük hayat içerisinde sıklıkla karşılaşılan kelimelerden birisi olduğunu söylemek mümkündür. İtaat kelimesinin anlamı ise genel olarak boyun eğme manasına gelmektedir.

İtaat Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İtaat kelimesi dilimizde oldukça fazla kullanılmakta olan bir kelime olarak ifade edilebilir. İtaat kelimesinin boyun eğme, buyruğa uyma ve söz dinleme manalarına geldiğini söylemek mümkündür. İtaat kelimesi sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. İtaat kelimesinin sahip olduğu anlam ise genel olarak emir ve yasaklara uymak prensibine dayanmaktadır. İtaat kelimesinin sahip olduğu anlam, istenilenleri yerine getirmek olarak ifade edilebilir. İtaat kelimesi oldukça fazla kullanılan bir kelime olarak bilinmektedir.

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TDK'ya Göre İtaat Kelimesinin Anlamı

Türk dil kurumuna göre itaat kelimesinin anlamı; söz dinleme, boyun eğme ve buyruğa uyma manalarına gelmektedir. İtaat kelimesi, aynı zamanda bir otoritenin isteklerine boyun eğme manasına gelmekte olan bir kelimedir. Bir emre uymak ve istenilenleri yerine getirmek, istenilmeyen davranışları ise terk etmek olarak ifade edilebilir. İtaat eylemi bir davranış biçimi olarak ifade edilebilir. İstenilen şeylere karşılık olarak istenileni harfiyen yapmak itaat etmek olarak bilinmektedir.