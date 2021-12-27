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İtaat etmek ne demek, ne anlama gelir? İtaat etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#İtaat Etmek#TDK#Kelime
İtaat etmek ne demek, ne anlama gelir İtaat etmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Türkçe dilindeki her bir sözün TDK'ya göre bir anlamı bulunuyor. İtaat etmek günümüzde oldukça yaygın görülebilen bir kelimedir. Hangi anlamlarda kullanıldığı ve ne anlama geldiği hakkında yapılan birçok araştırma bulunuyor. İtaat etmek sözcüğünün bitişik mi ayrı mı yazıldığı da araştırılan bilgiler arasındadır. İtaat etmek ne demek, ne anlama gelir? İtaat etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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İtaat etmek internet ortamında karşılaşılan kelimelerden biridir. TDK'ya göre itaat etmek, boyun eğmek anlamında kullanılan bir kelimedir. Söz dinlemek anlamında da kullanılabilen bir kelimedir.

 İtaat Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Anlamı merak edilen sözcük gruplarının tamamı internet ortamında araştırılıyor. Neyi ifade ettiği konusunda bilgiye ulaşmak isteyenler, arama motorlarını kullanabiliyor. İtaat etmek sözcüğü de oldukça yaygın kullanılabilen bir kelime türüdür. İtaat etmek, söz dinlemek anlamıyla bilinen bir kelimedir. Günümüzde söz dinlemek veya boyun eğmek anlamında kullanılan bir kelimedir. Her bireyin gördüğü itaat etmek kelimesi, herkes tarafından araştırılabiliyor.

 İtaat Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Herkesin merak ederek araştırdığı itaat etmek sözünün birçok anlamı bulunuyor. Hangi anlamlarda kullanıldığı konusuyla ilgilenen kişiler, itaat etmek sözünün anlamını öğrenmek istiyor. İtaat etmenin anlamı söz dinlemektir.

 TDK Sözlük Anlamı

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 TDK'ya göre itaat etmek, boyun eğmek anlamına sahiptir. Boyun eğmek anlamında kişilerce kullanılan kelime türleri arasında bulunuyor.

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#İtaat Etmek#TDK#Kelime

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