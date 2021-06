It Nedir Ve Ne İşe Yapar? It Uzmanı Nasıl Olunur Ve Ve Hangi Bölüm Okunmalıdır? It Uzmanı Maaşları Ve İş Olanakları

Bilgi Teknolojisi (Information technology) veya BT (IT), verileri depolamak, almak, iletmek veya göndermek için bilgisayarların ve telekomünikasyonun incelenmesi veya kullanılmasıdır.

IT Nedir ve Ne İşe Yapar?

IT terimi genellikle bilgisayarlar ve ağları ile eşanlamlı olarak kullanılır, ancak aynı zamanda televizyon ve akıllı telefonlar gibi diğer bilgi dağıtım teknolojilerini de kapsar. Esasen bilgi işlem teknolojisiyle ilgili her şeyi ifade eder. Toplum olarak BT'yi her zamankinden daha fazla kucaklamak için adımlar attık. Neredeyse her yerde görüyoruz, ancak özellikle çevrimiçi eğitim, sosyal ağlar, akıllı telefonlar, iş yaratma, tarım ve eğlence alanlarında daha çok görmekteyiz.

Kendinizi geleneksel bir işyerinde bulsanız da bulmasanız da, hayatınızın çeşitli yönlerinde Bilgi Teknolojileriyle karşılaşmak ve kullanmak zorundasınız. Karşılaşabileceğiniz bazı alanlar;

Telefon ve radyo ekipmanı,

Hedef belirlemeyi ve performans incelemesini yönetmek için performans yönetimi yazılımı,

Kelime işlem ve elektronik tablolar için yazılım,

Video konferans ekipmanı,

Kişisel bilgisayarlar,

Blog oluşturma ve işbirliği için içerik yönetimi yazılımıdır.

Kariyer büyümesi söz konusu olduğunda, Bilgi Teknolojisindeki işler hızla yükseliyor. BT alanı, bazıları diğerlerinden daha popüler olan çok çeşitli kariyer yollarını kapsar. Sorumluluklar, sistemleri ve verileri güvende tutmaktan ağların çalışır durumda olduğundan emin olmaya kadar değişir. Rolü ne olursa olsun, BT alanında çalışanlar, hem büyük hem de küçük teknoloji sorunlarını çözebilmelidir.

IT Uzmanı Nasıl Olunur ve Hangi Bölüm Okunmalıdır?

Bilgi teknolojisi uzmanı, bir kuruluş içindeki bilgisayar donanımını, yazılımını ve ağlarını izlemek ve yönetmek için çalışır. Bu uzman, ağ yöneticisi, bilgi güvenliği analisti, iş bilgi teknolojisi analisti ve bilgi teknolojisi proje yöneticisi dahil olmak üzere çok çeşitli unvanlarla tanınır. İş, potansiyel olarak karlı maaşları çekiyor ve kişisel gelişim için bir dizi fırsat sunuyor. Bilgi teknolojisi uzmanı olmak istiyorsanız atmanız gereken adımlar şunlardır;

Doğru Dereceyi Alın;

Bir bilgi teknolojisi uzmanı olarak çalışmak için gereken asgari akademik gereklilik bir lisans derecesidir. Bilgi teknolojisi, bilgisayar bilimi, bilgisayar mühendisliği veya bilgi teknolojisi yönetimi alanlarında derece alabilirsiniz. Tüm bu programların bilgi teknolojisi sistem analizi, risk değerlendirmesi, bilgisayar yönetimi, bilgi güvenliği ve veri ağı gibi konuları tamamlaması ve kapsaması dört yıl sürmektedir.

Saygın bilgi teknolojisi uzmanlarının harika akademik nitelikleri vardır, bu nedenle lisans derecesinin ötesine geçmeniz gerekebilir. Bir yüksek lisans derecesine kaydolabilir veya hatta bir doktora derecesine ilerleyebilirsiniz. Ortak yüksek lisans programları arasında Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisansı ve Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisansı bulunmaktadır. Bir yüksek lisans ve doktora derecesi programı, IT'ye bakış açınızı genişletir ve sizi gerçek hayattaki durumlarda bilgi teknolojisi bilgilerinizi nasıl uygulayabileceğiniz konusunda eğitir.

Sertikalı Olmak;

Doğru akademik kimlik bilgilerini ve deneyimi edindikten sonra, tanınmış bir profesyonel kuruluştan sertifika almak için başvurmanız gerekir. Profesyonel bir sertifikanız yoksa kimse sizi ciddiye almaz. En iyi sertifikalar arasında;

Proje Yönetimi Uzmanı (PMP),

Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçisi (CISA),

Sertifikalı Bilgi Sistemleri Güvenliği Uzmanı (CISSP)

Sertifikalı Bilgi Güvenliği Yöneticisi (CISM) bulunur.

Bu sertifikalar, gelişmiş ve iyi maaşlı işler alma şansınızı artıracaktır.

Yaygın Ağ;

Adınızı ortaya çıkarmak için geniş bir ağa ihtiyacınız var. Bu olmadan kimse sizin bir bilgi teknolojisi uzmanı olduğunuzu bilemez. Sonunda, herhangi bir iş fırsatı bulamayacaksınız. Oraya gidin ve insanlara ne yaptığınızı anlatın. Bir Facebook, Twitter ve LinkedIn hesabı açın ve insanlarla etkileşim kurun.

IT Uzmanı Maaşları ve İş Olanakları

Mezun olduktan sonra, iş bulma olasılığımız yüksektir. Bu sektörde iş en başta bir geçim kaynağı olarak değil, daha büyük şeylere giden bir basamak olarak görülmelidir. Teknik destek analisti veya proje yönetimi asistanı olarak çalışarak başlayabilirsiniz. Bu teşhir, bilgi teknolojisi altyapılarının nasıl çalıştığını öğrenmenize ve sorun giderme becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. İyi tanınan bir şirket edinin. Bu bir IT danışmanlık firması, devlet kurumu ve hatta ordu olabilir.

Bilgi teknolojisi alanı çok çeşitlidir. Uzmanlaşmazsanız, hiçbir konuda uzman olamazsınız. Belirli bir üründe, mobil bilgi işlem ve veri ağı gibi bir bilgi teknolojisi alanında veya Microsoft, Cisco veya Apple gibi bir marka üzerinde uzmanlaşabilirsiniz.