İt İti Isırmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Birçok atasözünde olduğu gibi bu atasözünde de ''it'' kelimesi olumsuz anlamıyla kullanılmıştır. Kültürümüzde it kelimesi sahtekar, saldırgan ve düşmanca tavırlar sergileyen kişileri tanımlar. Bu atasözünde ise çıkar birliği yapmış art niyetli kişileri tanımlamak için ''it'' sözcüğü seçilmiştir.

İt İti Isırmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

1- Kötülük peşinde olan kişiler er ya da geç çıkar birliği yaparlar. Birbirlerine bazı konularda ters düşseler bile ortak amaçları doğrultusunda hareket ederler.

2- Danışıklı dövüş içerisinde olan kişiler birbirleriyle tartışıyormuş gibi görünseler de perde arkasında çok iyi anlaşırlar. Birbirlerine asla zarar vermedikleri gibi başkalarına karşı da her zaman birlik olurlar.

İt İti Isırmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

1- Kötülere bir şey olmaz çünkü it iti ısırmaz.

2- Kurtarın olduğu yerde it iti asla ısırmaz.