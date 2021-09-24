Işyeri nasıl yazılır? TDK'ya göre Işyeri kelimesinin doğru yazımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bir kentte alarm 8 köyde mavi dil kâbusuBir kentte alarm! 8 köyde 'mavi dil' kâbusu#Edirne
Ortamda tek maske takan benim, virüsten korunuyor muyumOrtamda tek maske takan benim, virüsten korunuyor muyum?#Koronavirüs
Süper Ligde Belözoğlu sürprizi İmzalarsa G.Saray detayı... Son 2 gün...Süper Lig'de Belözoğlu sürprizi! İmzalarsa G.Saray detayı... Son 2 gün...#Emre Belözoğlu
Türkiye ikinci ülke oldu Ekonomiye duyulan güvenin en somut örneğiTürkiye ikinci ülke oldu! 'Ekonomiye duyulan güvenin en somut örneği'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Alevi öğrencilere sorgu iddiası Ömer Çelik ve Bakanlıktan açıklama geldiAlevi öğrencilere sorgu iddiası! Ömer Çelik ve Bakanlık'tan açıklama geldi#AK Parti
İzmir açıklarında yakalandı Karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldularİzmir açıklarında yakalandı! Karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldular#İzmir
Kimliklerini açıkladılar, sosyal medya yıkıldı Bu tamamen çılgınlıkKimliklerini açıkladılar, sosyal medya yıkıldı! 'Bu tamamen çılgınlık'#Avustralya
Rusyayı sarsan olay Çok acı görüntüler...Rusya'yı sarsan olay! Çok acı görüntüler... #Rusya
Avrupanın göbeğinde kriz En kötüsüne hazır olun dedilerAvrupa'nın göbeğinde kriz! 'En kötüsüne hazır olun' dediler!#İngiltere
Çinden yeni hamle Resmen savaş açtı... Büyük düşüşÇin'den yeni hamle! Resmen savaş açtı... Büyük düşüş#Kripto Para Madenciliği
Akılalmaz dolandırıcılık ‘Paralarını ver okuyup üfleyelim’Akılalmaz dolandırıcılık! ‘Paralarını ver okuyup üfleyelim’#Bolu
Emre Demirin film gibi hikayesi Her şey bir video ile başladı...Emre Demir'in film gibi hikayesi! Her şey bir video ile başladı...#Emre Demir
Sene 1997... Üstümdeki ceketi çok severek almıştım...'Sene 1997... Üstümdeki ceketi çok severek almıştım...' #Ünlüler
Kuaförde kebap ziyafeti: Bahaneyle yüzüğünü de gösterdiKuaförde kebap ziyafeti: Bahaneyle yüzüğünü de gösterdi#Katie Price
Dikkat, tehlike büyük Damacanalardan sonra şimdi de biberonlar...Dikkat, tehlike büyük! Damacanalardan sonra şimdi de biberonlar...#Zararlı Plastikler
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Işyeri nasıl yazılır? TDK'ya göre Işyeri kelimesinin doğru yazımı

#Nasıl Yazılır#İşyeri
Işyeri nasıl yazılır TDKya göre Işyeri kelimesinin doğru yazımı

Dilimizde kullanılan sözcüklerin ayrı ve bitişik yazılması konusunda herkes tereddütte kalmaktadır. Bu yüzden sözcüklerin nasıl yazıldığı konusunda sık sık araştırma yapılmaktadır. Isyeri kelimesi de iki ayrı sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Isyeri nasıl yazılır? Ayrı mı bitişik mi yazıldığı sıkça merak edilen işyeri TDK'ya göre nasıl doğru yazılır tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

İşyeri, iki ayrı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Kelime grupları içerisinde ad türüne giren işyeri kelimesi, işverene bağlı olan yer olarak açıklanır.

İşyeri Nasıl Yazılır?

İşyeri kelimesi iki ayrı kelimenin birleşmesi ile oluştuğu için birleşik mi yoksa ayrı yazılacağı konusunda karmaşıklığa sebep olmaktadır. Mal ve hizmet üretmek amacıyla kurulmuş olan ve bir işveren tarafından yönetilen yapılara verilen isim olan işyeri bitişik olarak yazılmaktadır.

TDK'ya Göre İşyeri Kelimesinin Doğru Yazımı

Yetersiz kalınan kelime bilgisinde bakılacak olan en doğru kaynak Türk Dil Kurumu sözlüğüdür. Kelimelerin bitişik ve ayrı yazımı konusunda da bilgi veren TDK sözlüğünde işyeri kelimesinin doğru yazılışı işyeri şeklindedir. Yani bitişik yazılması gerekir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nasıl Yazılır#İşyeri