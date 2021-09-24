Işyeri nasıl yazılır? TDK'ya göre Işyeri kelimesinin doğru yazımı

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İşyeri, iki ayrı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Kelime grupları içerisinde ad türüne giren işyeri kelimesi, işverene bağlı olan yer olarak açıklanır.

İşyeri Nasıl Yazılır?

İşyeri kelimesi iki ayrı kelimenin birleşmesi ile oluştuğu için birleşik mi yoksa ayrı yazılacağı konusunda karmaşıklığa sebep olmaktadır. Mal ve hizmet üretmek amacıyla kurulmuş olan ve bir işveren tarafından yönetilen yapılara verilen isim olan işyeri bitişik olarak yazılmaktadır.

TDK'ya Göre İşyeri Kelimesinin Doğru Yazımı

Yetersiz kalınan kelime bilgisinde bakılacak olan en doğru kaynak Türk Dil Kurumu sözlüğüdür. Kelimelerin bitişik ve ayrı yazımı konusunda da bilgi veren TDK sözlüğünde işyeri kelimesinin doğru yazılışı işyeri şeklindedir. Yani bitişik yazılması gerekir.