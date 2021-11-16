İsyan nedir, ne anlama gelir? İsyan ne demek? İsyan kelimesinin TDK sözlük anlamı..

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İsyan kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Ayaklanma 2- İtaatsizlik 3- Başkaldırı 4- Anarşi 5- Protesto

6- Kargaşa 7-İhtilal 8- Nümayiş

İsyan Nedir?

Dikte edilen ya da zorla kabul ettirilmeye çalışılan kurallara karşı başkaldırmaya, isyan denir. İsyan-ı içtimai, toplumsal başkaldırı demektir. Osmanlı döneminde birçok isyan çıkmış, bu isyanlarda binlerce kişi hayatını kaybetmiştir.

İsyan Ne Anlama Gelir?

İsyan, mevcut kurallara ve düzene başkaldırmak anlamına gelir. Kişinin beğenmediği bir şeye karşı sert tepkiler göstermesi ve kuralları değiştirmeye çalışması da isyan olarak nitelendirilir.

Bu kelime birçok atasözünde ve deyimde de geçer. Bunların arasında en bilineni isyan bayrağını çekmektir. İsyan bayrağını çekmek, başkaldırmak anlamına gelir.

İsyan Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı

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Türk Dil Kurumuna göre isyan kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Sisteme ve otoriteye karşı ayaklanmak, mevcut düzeni değiştirmeye çalışmak

İkinci Anlamı: (Mecaz) Bir şeyi beğenmemek ve kaldırılmasını ya da değiştirilmesini istemek.

Örnek Cümle

''Yeniçerilerin çıkardığı isyanlar Osmanlı Devletinin ekonomik ve idari yönden zayıflamasına neden olmuştur.''