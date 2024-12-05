İsveçli eğitimciler, Demirören Medya ve Teknoloji MTAL’de Türkiye’nin eğitim modelini inceledi

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği Erasmus Mesleki Eğitim Akreditasyon Projesi kapsamında İsveç’in Yrkes Gymnasiet okulunun farklı kampüslerinde görevli okul müdürleri Nadja Nurdzan Metovski, Alexanthra Thelma LoMartire, Carolina Klövstedt, Madelene Karlsson, Anna Thor, Angelica Högberg ve Frida Anna Beijbom Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Proje ile hem öğrencilerin Erasmus programına daha fazla katılması hem de eğitim uluslararası standartlara ulaşması hedefleniyor. İş birliği sayesinde Türk öğrencilere İsveç’te staj imkanı da sağlanıyor.

Ziyaret sırasında düzenlenen etkinlikte eğitimciler, Türkiye’nin eğitim modelini uzman isimlerden yerinde dinleme fırsatı buldu. Etkinliğe Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, okulda görevli öğretmenler ve öğrencilerinin yanı sıra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden temsilciler de katıldı.

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Etkinlik çerçevesinde, okul gezisi ve yürütülen tanıtımının faaliyetlerinin ardından, ziyaretçiler, Kanal D, CNN Türk ve DHA’yı da gezerek yetkililerden çalışmalara yönelik bilgi aldı.

ERTOĞAN: OKULUMUZ MESLEKİ EĞİTİMDE TÜRKİYE’NİN EN İYİ MODELLERİNDEN BİRİ

Projeye yönelik değerlendirme yapan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, okulun modelini ve uluslararası iş birliğinin önemini anlattı. Ertoğan, “Bugün burada İsveç’ten misafirlerimizi ağırlıyoruz. Erasmus Mesleki Eğitim Akreditasyon Projesi kapsamında Türkiye’ye geldiler. Okulumuz hem akademik hem de mesleki anlamda öğrencileri geleceğe hazırlayan en iyi eğitim modellerinden biri. Bunu kendilerine anlatarak, neden bu modelin sürdürülebilir olduğunu ve nasıl işlediğini gösterdik. Ayrıca, DHA, CNN Türk, Kanal D gibi medya birimlerini gezerek uygulamalı eğitim olanaklarımızı tanıttık. Bu süreçte öğrencilerimiz de moderatörlük yaparak büyük bir deneyim kazanıyor. Bu iş birliği, onların mesleki gelişimi adına eşsiz bir fırsat” dedi.

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Ertoğan ayrıca, Türkiye’nin mesleki eğitim sisteminin uluslararası standartlarla uyum içinde olduğunu ve bu tür ziyaretlerin öğrenci ve öğretmenler için eşsiz bir öğrenme fırsatı sunduğunu vurguladı.

AKAY: SON İKİ YILDA 250’DEN FAZLA ÖĞRENCİMİZİ YURT DIŞINA GÖNDERDİK

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Proje Koordinatörü Melih Akay da Erasmus projelerinin kapsamını ve öğrencilere sağladığı fırsatları açıkladı. Projeyi ayrıntılarıyla anlatan Akay, “Son iki yılda, Erasmus projeleri kapsamında 250’den fazla öğrencimizi yurt dışında staj yapmaları için gönderdik. İsveç’te 19 kampüsü bulunan Yrkes Gymnasiet ile güçlü bir ortaklık yürütüyoruz. Öğrencilerimiz, bu kurumun bağlantılı olduğu İsveç’teki iş yerlerinde 21 ila 90 gün arasında staj yapma imkânına sahip olacak. Aynı zamanda bu tür iş birliği faaliyetleriyle sadece İsveç değil, İtalya, Belçika gibi ülkelerden de öğrencileri İstanbul’a davet ediyoruz. Bu karşılıklı iş birlikleri, eğitim sistemimizin uluslararası standartlara ulaşmasını sağlıyor” diye konuştu.

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Akay, bu projelerin hem eğitim sistemi hem de öğrenci ve öğretmenlerin global standartlarda deneyim kazanması açısından önemine dikkat çekti.

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İsveç ’teki Yrkes Gymnasiet Okulunun Müdürü Anna Thor, Türkiye’nin eğitim sistemine dair izlenimlerini paylaştı. Okulun Kampüsü’nden çok etkilendiğini söyleyen Thor şöyle konuştu: “Bu harika okulu ve bir şirket ile okul arasındaki iş birliğini gözlemlemek gerçekten etkileyiciydi. Öğrencilerin iş dünyasının bir parçası haline gelmesini sağlamak çok başarılı bir yaklaşım. İsveç’e döndüğümüzde, bizim de şirketlerle iş birliğimizi artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca, şirketlerden öğretmenlerin okulumuzda görev alarak öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmasını sağlamamız harika bir fikir olabilir. Buradaki deneyimler, İsveç’te eğitim sistemimize yeni bir perspektif kazandırmamız gerektiğini gösterdi. Özellikle şirketlerin eğitime katkısını artırma fikri, buradaki modelden ilham alarak uygulayabileceğimiz bir yaklaşım. Öğrencilerin günlük iş süreçlerinin bir parçası olmaları, eğitimlerini daha anlamlı hale getiriyor. Türkiye’de gördüğümüz bu iş birliği modeli gerçekten etkileyici ve gelecekte bizim için de yol gösterici olacak.”

CANBOLAT: ERASMUS, AYNI ZAMANDA KÜLTÜREL BİR KÖPRÜYDÜ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Erasmus Mesleki Eğitim Akreditasyon Projesi kapsamında Almanya’nın Augsburg şehrindeki Gymnasium Königsbrunn’da 1 ay eğitim gördüğünü söyleyen Damla Canbolat, “Bizi çok iyi karşıladılar, yalnızca okulda derslere katılmakla kalmadık, aynı zamanda şehirde gezme ve farklı kültürleri tanıma fırsatı bulduk. Orada Almanlar dışında Türkler, Ukraynalılar ve Ruslarla da tanıştım. Kendi kültürümüzü de tanıtma imkanı yakaladık. Bu deneyimle farklı insanlarla güçlü bağlar kurdum. Erasmus, sadece akademik bir program değil, aynı zamanda kültürel bir köprüydü. Gerçekten unutulmaz bir deneyimdi ve herkesin bunu yaşamasını dilerim” ifadelerini kullandı.

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Etkinlik, iki ülke arasındaki mesleki eğitim iş birliğini güçlendirmenin yanı sıra eğitim sistemlerinin karşılaştırılmasına ve ortak projelerin geliştirilmesine de zemin hazırladı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu tür etkinliklerle öğrenci ve öğretmenlerin uluslararası deneyimler kazanmasını hedefliyor.