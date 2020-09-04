İSTÜ’ye rektör aranıyor
YÖK’ün internet sitesinde yapılan duyuruya göre İskenderun Teknik Üniversitesi’ne (İSTÜ) rektör ataması yapılacak. Rektör adayı olmak isteyenler başvuruları 14 Eylül’e kadar yapılabilecek.
Prof. Dr. Türkay Dereli’nin Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından boşalan İSTÜ Rektörlüğü için YÖK yeni adaylara çağrı yaptı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar gerekli belgelerle 4 Eylül’den itibaren 14 Eylül mesai saati bitimine kadar YÖK’e başvuruda bulunabilecek. Başvurular postayla YÖK’e yapılabileceği gibi, ‘rektoraday@yok.gov.tr’ adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilecek.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Başvuru dilekçesi,
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
- Ekte sunulan formatta Rektör Adayı Bilgi Formu,
- Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge,
- Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan; ‘Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak’ şartını sağladığını gösterir belge,
- Bulunulan veya son görev yeri olan kurumdan alınan disiplin kaydını da gösteren hizmet döküm belgesi.
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