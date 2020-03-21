‘İstMem' mobil uygulama hayata geçti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, uygulamada öğretmen, öğrenci, veli, bilgilendirme ve eğitim ekosistemi hakkında özel haberlerin yer alacağı belirtilerek, eğitim dünyasına ve hayatına ilişkin pek çok bilginin ve haberin bir arada bulunduğu İstMem uygulamasının bir rehber niteliğinde olduğu kaydedildi. Açıklamada, eğitim ve kültürle ilgili bilgilerin bir arada olduğu ve kolayca erişim sağlandığı İstMem mobil uygulamasının mobil marketlerde ücretsiz yer alacağı, uygulamadan veli, öğretmen ve öğrenciler başta olmak üzere herkesin kolayca yararlanabileceği belirtildi. Uygulamayla öğretmen, öğrenci ve velilerin eğitim ekosistemindeki yenilikleri okuyarak, eğitim perspektifini geliştirmek için neler yapılması gerektiğini öğrenme fırsatı yakalayacağı dile getirilen açıklamada, "İstMem uygulaması haberlerin yanında eğitimle ilgili önerilerin yer aldığı, iyi örneklerin paylaşıldığı, ilimizin eğitim gündeminin takip edildiği, kültür ve sanatın altının çizildiği bir platform niteliğinde" denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstMem uygulamasının eğitim gündemini takip etmeyi kolaylaştıracağını belirterek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün aktüel yüzü İstMem'de, sadece duyurulara değil, eğitimle ilgili ilham veren ufuk açıcı haberlere ve paylaşımlara da yer vereceklerini söyledi. Yazıcı, eğitim bilişim ağının uzaktan eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğu bu günlerde eğitimi hep beraber zenginleştireceklerini vurgulayarak, "Bu süreçte velilerimizin bizimle işbirliği içinde olmaları çok önemli" dedi.