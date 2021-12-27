İstirham etmek ne demek, ne anlama gelir? İstirham etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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İstirham Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Niyaz Etmek 2- İstemek 3- Dua etmek 4- Mağfiret Dilemek 5- Yalvarmak

6- Dilemek 7- Yakarmak 8- Yardım istemek 9- Rica 10- Temenni

İstirham Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

5 asırdır kullanılmakta olan istirham etmek kelimesi, dua etmek ve dilemek anlamına gelir. Kelimenin yan anlamı ise yalvarıp yakarmak ve Allah'tan bağışlanma dilemektir.

İstirham Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Hem dini kitaplarda hem de günlük hayatta sıklıkla kullanılan istirham etmek kelimesinin doğru yazılışı birçok okur tarafından merak ediliyor. Türk Dil Kurumuna göre kelimenin doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

İstirham Etmek - Doğru Kullanım

İstirhametmek - Yanlış Kullanım

İstirham Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Her gece geçmiş günahlarımı affetmesi ve beni cennetine alması için Allah'a istirham ediyorum.

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(Dua etmek anlamında kullanılmış)

2- İstirham ediyorum, daha fazla üstüme gelmeyin!