İştirak ne demek? TDK'ya göre iştirak kelimesinin anlamı nedir? İştirak sözlük anlamı

Türkçede ''İştirak'' kelimesiyle eş ve yakın anlamlı birçok sözcük vardır. Bu sözcüklerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Katılım 2- Ortaklık 3- Beraberlik 4- Birlik 5- Uzlaşım

İştirak Ne Demek?

İştirak kelimesinin ilk anlamı ortak olmak ve katılmaktır. Örneğin '' O şirkete iştirak etti'' cümlesinde kelime ortak olmak anlamında kullanılmıştır. ''Plana iştirak etmek'' ise uyum sağlamak, itiraz etmemek ve katılmak anlamına gelir.

Bu kelimeyle aynı kökten türetilmiş olan ''müşterek'' sözcüğü ise ortaklaşa manasında kullanılır.

TDK'ya Göre İştirak Kelimesinin Anlamı Nedir?

TDK'ya göre iştirak kelimesi, kullanıldığı yere göre üç farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Ortaklık kurma, ortaklaşa bir yer açma

İkinci Anlamı: Bir fikri desteklemek, onaylamak. Biriyle aynı fikirde olmak.

Üçüncü Anlamı: Birlik olma,

Bu kelimenin fiil hali ''iştirak etmek'' şeklinde kullanılır

Örnek Cümle

''En sonunda bu konu hakkında fikirlerime iştirak etti!''

İştirak Sözlük Anlamı

İştirak kelimesinin sözlük anlamı ortaklık ve katılımdır.

Örnek Cümleler:

1- Bu iştirakiniz şirketimizin geleceği adına en önemli kararlardan biri oldu.

2- Ali'nin de toplantıya iştiraki ile birlikte odada toplam beş kişi olduk.