İstimalet Politikası nedir? İstimalet Politikası sonuçları ve faydaları

İstimalet politikası, Osmanlı döneminde uygulanan diğer bir ifade ile hoşgörü politikası da denilen politikaya verilen isimdir.

İstimalet Politikası Nedir?

Osmanlı İmparatorluğu çok geniş bir coğrafi bölgeye yayılmıştır. Kuzey Afrika'dan, Balkanlara, Arap Yarımadasından Avrupa'nın güneyine doğru genişlemiş olan Osmanlı İmparatorluğunun tebaası da çok farklı din, kültür ve halklardan oluşmaktaydı. Zaten İmparatorlukların en belirgin özellikleri çok değişik kültürlerden gelen insanların İmparatorluğun şemsiyesi altında yaşamalarıdır. İşte bu homojen olmayan yapı beraberinde bazı idari sorunları da getirmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu'nun fethettiği bölgelerdeki halka karşı uyguladığı politikaya istimalet politikası ya da hoşgörü politikası adı verilmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun resmi politikası olan istimalet politikası yerel halk tarafından memnuniyetle karşılanmıştır, çünkü Osmanlı fethedilen yerlerde halkı sömüren feodal beylerle mücadele ederken yerel halka dokunmamaktaydı. Bu yaklaşım yerel halkın bazen Osmanlı ordusunu sevinçle karşılamasına bile sebep olabilmekteydi.

Osmanlı İmparatorluğunun fethedilen bölgelerde hakimiyetini kurarken yumuşak bir güç kullanmıştır. Bu yumuşak tavır ve hoşgörülü yaklaşım yöre halkının devlete daha istekli bir biçimde bağlanmasını sağlıyor ve yeni devletin düzenine alıştırılmalarını ise kolaylaştırıyordu. Osmanlı'nın istimalet politikası sayesinde egemenlik altına alınan yerlerde belirli bir süre uygulanan bu hoşgörülü yaklaşım bir nevi geçiş politikası olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu'nun istimalet politikası hoşgörü ile yöre halkını kendi tarafına kazanma politikasıdır. Zaten istimalet sözcüğünün kelime anlamı da "cezbetme, meylettirme, gönül almadır". İstimalet politikası sayesinde gayrimüslimlerin, yani Müslüman olmayan Osmanlı halkının gönlü alınmakta ve bunun ötesinde İslam dininin nasıl hoşgörülü bir din olduğu da uygulamalı biçimde gösterilmekteydi.

İstimalet politikası sayesinde gayri müslimler inançlarında serbest bırakılmıştır, ayrıca Osmanlı'nın koruması altına girmişlerdir. Gayri müslimlere başkaca imtiyazlar bile tanınmıştır. Bazı vergilerden muaf tutulmuşlardır.

İstimalet Politikası Sonuçları Ve Faydaları

İstimalet politikası Osmanlı'nın hoşgörü politikasının adıdır. İstimalet sözcüğünün anlamlarından birisi de zaten "gönül alma"dır. Osmanlı'nın halkı özellikle de gayrimüslim halkı gözetme, onlara karşı hoşgörülü davranma anlamında kullanılmaktadır.

Osmanlı özellikle Balkan ülkelerinin fethinden sonra hıristiyan halkının himayesi onların haklarının iadesi ve kendilerine dini serbesti verilmesini bazı vergi muafiyetlerinin tanınması gibi yönetime ve İmparatorluğa ısındırıcı bir politikayı bilinçli ve etkin biçimde uygulamıştır.

Osmanlı İmparatorluğunun yeni fethedilmiş yöre insanlarına karşı uyguladığı bu istimalet politikası son derece akıllıca ve insani bir politika olduğu için başarılı olmuştur. Çünkü insan kendini güvende hissetmek, rahat bir yaşam sürmek, varlığını ve kültürünü sonraki nesillere aktarmak ister. Osmanlı fetih etmekte olduğu yöre insanlarına bu güveni ve duyguyu istimalet politikası sayesinde verebilmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu'nun yayılması ve güçlenmesinde bu hoşgörü politikasının etkili olduğu kuşkusuzdur. Osmanlı'ya istimalet politikasının sağladığı faydaları ve sonuçları ise aşağıdaki başlıklar altında incelemek mümkündür:

İstimalet politikası, Osmanlı'nın fetihlerinin sürekliliğini sağlayan unsurlardan birisi olmuştur.

İstimalet politikası sayesinde halk Osmanlı toprakları içinde barış içinde yaşayabilmiştir.

İstimalet politikası sayesinde fethettiği topraklarda halka saygı duyup hoşgörü göstermesi bu toprakları daha rahat bir biçimde yönetmesini sağlamıştır.

Osmanlı'nın özellikle Balkanlardaki gayrimüslim halka yönelik istimalet politikası sayesinde Avrupa ülkelerinin Hıristiyan halkı ileri sürerek müdahil olmasının da önüne geçmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu'nun hızla toprak kazanarak genişlemesinde izlediği istimalet politikasının çok önemli bir yeri vardır.