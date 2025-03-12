×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimİstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü

İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü

Güncelleme Tarihi:

#Millî Eğitim Bakanlığı#Bir Yıldız Bir Hilal İlelebet İstiklal#İstiklal Marşı’Nın Kabulünün Yıl Dönümü
İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 14:19

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' kapsamında Türkiye ve yurt dışı temsilciliklerinde düzenlenen etkinliklerin, 'Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal' olarak belirlenen ortak tema doğrultusunda gerçekleştirilen öğrenci ve öğretmen yarışmalarının sonuçlarını açıkladı. Yarışmalarla, Mehmet Âkif Ersoy'un fikir dünyası ile bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisinin gelecek nesillere aktarılması amaçlandı.

Haberin Devamı

'12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' etkinlikleri kapsamında 'Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal' teması ile üç farklı kategoride düzenlenen öğrenci ve öğretmen yarışmalarının sonuçları belli oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden öğrenci ve öğretmenlerin de ilk kez katıldığı yarışmalar kapsamında ortaöğretim öğrencileri kompozisyon ve çevrim içi bilgi, öğretmenler ise fotoğraf alanında yarıştı.

VATANPERVERLİK KOMPOZİSYONLARI YAZILDI
Öğrenciler, İstiklal Marşı'nın taşıdığı anlamı ve Mehmet Âkif Ersoy'un vatanperverliğini anlatan kompozisyonlar kaleme alırken, bilgi yarışmasında Mehmet Âkif Ersoy'un hayatı, edebi kişiliği, fikir dünyası ve İstiklal Marşı'nın yazılış sürecine dair bilgilerini sınadı. Öğretmenler de millî ve manevi değerlerimizi en iyi yansıtan kareleri fotoğraf yarışmasına taşıdı. Alanında uzman jüri üyelerinin titizlikle yaptığı değerlendirmeler sonucunda dereceye giren katılımcılar belirlendi. 

Haberin Devamı

Sonuçlara ulaşmak için tıklayınız.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Millî Eğitim Bakanlığı#Bir Yıldız Bir Hilal İlelebet İstiklal#İstiklal Marşı’Nın Kabulünün Yıl Dönümü

BAKMADAN GEÇME!