İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü

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'12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' etkinlikleri kapsamında 'Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal' teması ile üç farklı kategoride düzenlenen öğrenci ve öğretmen yarışmalarının sonuçları belli oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden öğrenci ve öğretmenlerin de ilk kez katıldığı yarışmalar kapsamında ortaöğretim öğrencileri kompozisyon ve çevrim içi bilgi, öğretmenler ise fotoğraf alanında yarıştı.

VATANPERVERLİK KOMPOZİSYONLARI YAZILDI

Öğrenciler, İstiklal Marşı'nın taşıdığı anlamı ve Mehmet Âkif Ersoy'un vatanperverliğini anlatan kompozisyonlar kaleme alırken, bilgi yarışmasında Mehmet Âkif Ersoy'un hayatı, edebi kişiliği, fikir dünyası ve İstiklal Marşı'nın yazılış sürecine dair bilgilerini sınadı. Öğretmenler de millî ve manevi değerlerimizi en iyi yansıtan kareleri fotoğraf yarışmasına taşıdı. Alanında uzman jüri üyelerinin titizlikle yaptığı değerlendirmeler sonucunda dereceye giren katılımcılar belirlendi.

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