İstiklal Marşı'nı yazıldığı yerlerde okudular

Orhan Cemal Fersoy Ortaokulu Müdür Yardımcısı Seda Aslan, bu yıl İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100'üncü yılı dolayısıyla pek çok kurum tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini hatırlattı. Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ‘100’üncü yılda 100 etkinlik’ projesi kapsamında, İlkokul Müdür Yardımcısı Derya Erail ile bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Aslan, bu kapsamda öğretmen ve öğrencilerin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını, Mehmet Akif Ersoy tarafından ilk kez kaleme alındığı Ankara'daki Tacettin Dergahı'nda ve milli marş olarak kabul edildiği Ulus'taki ilk mecliste okuduklarını söyledi. Aslan, milli marşı tarihi mekanlarda okumanın hem öğretmenlere hem de öğrencilere ayrı bir heyecan ve mutluluk yaşattığını belirtti.

İstiklal Marşı'nın, tarihten silinmek istenen büyük Türk milletinin nasıl ve hangi değerlerle ayağa kalktığının, küllerinden yeniden nasıl doğduğunun açık bir nişanesi olduğunu dile getiren Aslan, "Bu hususun yeniden hatırlanması ve çocuklarımıza hatırlatılması açısından bu tarz etkinliklerin yapılmasının çok önemli ve faydalı olacağını düşünüyoruz. Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tacettin Dergahı ve ilk meclisteki bütün yetkililere etkinliği gerçekleştirmemizde verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Son olarak şunu da ifade etmek isterim ki; Allah milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" dedi.