İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudular

İlkadım ilçesindeki Kılıçarslan Ortaokulu’nun Beden Eğitimi Öğretmeni Emine Kulaber ve Müzik Öğretmeni Gülnihal Topaloğlu, öğrencilere İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okumayı öğretti. İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı anısına başlatılan çalışmaya İşitme Engelliler Ortaokulu’ndan 10 öğrenci de dahil oldu. Bugün düzenlenen programla okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu. ’İstiklal Marşımızı duymayan kalmasın’ sloganıyla yürütülen çalışmaya katılan öğrenciler büyük gurur yaşadıklarını söyledi.



’GURURLU VE MUTLUYUZ’

Emine Kulaber, öğretmenler olarak bu projeyi gerçekleştirmekten büyük gurur duyduklarını belirterek, "Sürecimiz üç ay önce uzaktan eğitim olması nedeniyle uzaktan eğitim dersleriyle başladı. Son üç haftadır da eğitimlere okulumuzda devam ettik. Zordu ama çok güzel oldu. İstiklal Marşımızın kabulünün 100’üncü yılı olması nedeniyle büyük bir gururla bu çalışmayı yaptık. Çok mutluyuz. Çocuklarımıza bunu aktarabildiğimiz için çok sevinçliyiz. Zor bir süreçti ama bu milli duyguyu pandemi dönemine de denk gelse yaşamalıydık, yaşatmalıydık. Biz de öğretmenler olarak en büyük görevimiz bu diye düşünüyoruz" dedi.





SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLDİ

Kılıçarslan Ortaokulu Müdürü Erkan Gün ise, ‘‘Bir yıldır pandemi, tüm dünyayı zorladı. Uzaktan eğitimle başlayan bir süreçti, daha sonra bu öğrenciler seyreltilmiş şekilde okulumuzda bir araya gelerek eğitime devam edildi. Sosyal mesafeye uygun şekilde okulumuzun bahçesinde bütün öğrencilerimiz bugün bir araya geldiler ve İstiklal Marşımızı işaret diliyle okudu. Vatan sevgisinin şuurunu çocuklarımızda görmemiz gerektiğini düşünerek yola çıktık ve bu çalışmayı gerçekleştirdik" diye konuştu.