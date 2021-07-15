İstihkam nedir, ne anlama gelir? İstihkam kelimesinin TDK sözlük anlamı..

Kökeni Arapça olan istihkam kelimesi aynı zamanda Türkçede yaygın şekilde kullanılan sözcükler arasında gelir. Taşımış olduğu anlam ile beraber özellikle yazılı eserlerde ya da birçok makale üzerinde çok sık karşılaşılır. Diğer yandan öğrenciler için de bilmesi gereken tarihi ve önemli bir kelime olarak ön plana çıkıyor.

İstihkam Nedir?

En çok merak edilen ve anlamı öğrenilmeye çalışkan kelimeler içerisinde istihdam sözcüğü gelmektedir. Farklı cümle kurulumları ile beraber istikram kelimesini ele almak ve ifade etmek mümkün.

- Düşman saldırısını durdurmak ve düşmana karşı savunma yapmak için düzenlenmiş olan yer.

- İstihkam işleriyle uğraşmak ya da istihkamcılık

Özellikle savaşan birliklerin işini daha kolaylaştıran, savunma gücünü artıran yer olarak da anlatılmaktadır. Bu konuda yapı işleri ile uğraşan teknik askeri sınıflar bulunur. Bu sınıflar ilgili bölgeye özel olarak İstihkam yerleri hazırlar. Sonuç olarak Düşmana karşı daha etkin bir savunma pozisyonu elde edilir ve daha güçlü bir saldırı olanağı sağlanır.

İstihkam Ne Anlama Gelir?

Düşmana karşı daha iyi savunma yapabilmek ve düşmanın saldırılarını durdurabilmek için hazırlanmış olan yerler istihkam olarak bilinir. Aynı zamanda herhangi bir durumu ya da bir işi durdurmak şeklinde de anlatılabilmektedir. Ancak kelime anlamı kapsamında askeri bir terim şeklinde daha fazla kullanıldığını söylemek mümkün. Bu bağlamda özel olarak belirlenmiş olan bölgede savunma yapmak amacıyla hazırlanmış yerdir. Bu yer tamamen teknik bir yapı altında konusunda tecrübeli askerler tarafından ele alınır. Böylece ilgili alana yapılan kurulum sayesinde, düşman çok daha etkin biçimde gözlemlenir. Yapılan gözlem sayesinde ise düşmana karşı hem savunma hem de saldırı taktikleri daha etkin bir şekilde sonuç verir.

İstihkam Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Özellikle Türk Dil Kurumu üzerinden İstihkam kelimesinin ne anlama geldiği merak edilen konulardan biridir. Bu bağlamda TDK açısından bakıldığı vakit, ‘Düşman saldırılarını durdurmak, düşmana karşı savunma yapma doğrultusunda hazırlanmış olan yerler,’ şeklinde ifade edilmektedir. Aslına bakılırsa günlük yaşamda yanlış bilinen ve kullanılan sözcükler içerisinde geliyor. Genel olarak bu şekilde askeri ve tarihi açıdan ele alınan bir anlama sahiptir. Arapça üzerinden Türkçeye yerleşmiş ve uzun yıllardır kullanılan sözcükler içerisinde gelmektedir.

İstihkam Nasıl Yazılır?

Anlamını öğrenmek ile beraber aynı zamanda bu kelimenin nasıl yazılması gerektiği büyük bir öneme sahiptir. Özellikle bazı yerlerde yanlış yazımı üzerinden kelime karşılığı meydana gelebilmektedir.

İstikham = (Yanlış)

İstihkam = (Doğru)

Bu şekilde görüldüğü gibi yukarıda yazılmış hali üzerinden İstihkam kelimesi ele alınmakta ve kullanılmaktadır. Özellikle bu yazın Türk Dil Kurumu üzerinden ele alınmış doğru şeklidir. Böylece tek başına da cümle içerisinde hem anlamı üzerinden hem de doğru yazımı kapsamında değerlendirmek mümkündür.

İstihkam Kelimesi Ne İçin Kullanılır?

Bu kelime daha çok askeri bir terim olarak ele alınır ve Türkçede kullanılır. Özellikle eski dönemlerde çok daha fazla kullanılmış olan bir sözcük olduğunu dile getirmek mümkün. Tabii günümüzde hala askeri amaçlı değerlendirilen bir kelimedir. Bu doğrultuda düşman saldırılarını durdurmak, düşmana karşı daha etkin savunma yapmak için kurulmuş olan yerler olarak anlatılır. Tek başında cümle içerisinde verilen bu anlamı üzerinden İstihkam kelimesi kullanılabilir. Günlük yaşamda birçok yerde ele alınması ile pek çok yazılı eserde karşılaşılan bir sözcüktür.