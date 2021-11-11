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İştiha ne demek, ne anlama gelir? İştiha kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#İştiha#Nedir
İştiha ne demek, ne anlama gelir İştiha kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Gün içerisinde konuşurken pek çok kelime kullanmaktayız. Bu kelimelerden bir tanesi de iştiha kelimesidir. Sık sık karşımıza çıkan bu kelimenin doğru yazılışını ve anlamını birçok kişi merak etmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile sosyal medya platformlarında birçok yeni kelimeler ile karşılaşmaktayız. Bu yeni kelimeler bizlerin merakını daha da fazla artırmaktadır. Kelimenin doğru yazımına ve kelime anlamını Türk Dil Kurumu’nun web sitesindeki sözlükten ulaşılabilmektedir. Peki ya iştiha ne demek? İştiha kelimesinin anlamı nedir ve doğru yazılışı nedir tüm detayları ile derledik.

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İştiha, Arapça kökenli bir kelimedir. Anlamı ise iştah demektir. Kişiler iştiha kelimesinin anlamını ve cümle içerisinde nasıl kullanıldığını merak etmektedir.

 İştiha Nedir?

Türkçeye birçok yabancı kökenli kelime gelmiştir. Bu tür yabancı kökenli kelimelerin anlamları tam olarak bilinememektedir. İnsanlar bu kelimelerin anlamları çok merak etmektedir. İştiha kelimesi Arapça kökenlidir. Uzun yıllardır Türkçe olarak kullanılmaktadır. İştiha kelimesinin anlamı iştahtır.

Arapçada iştiha kelimesinin anlamı “arzulama, arzu”dur. İştiha kelimesi ilk ke Meninski, Thesaurus eserinde kullanılmıştır.

Türk Dil Kurumu’na Göre İştiha Ne Demektir?

Türk Dil Kurumu’nun web sitesinde bulunan sözlükten kelimelerin anlamlarına ve doğru yazılımlarına bakılabilmektedir. Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde iştiha kelimesinin anlamına bakıldığında kelimenin anlamının iştah olduğu görülmektedir.

 Türk Dil Kurumu’na göre iştiha şeklinde yazılması doğrudur.

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 İştiha İle İlgili Örnek Cümle:

Elif iştihası yüksek olan bir kızdır. Çok fazla yemek yerdi.

İştihanın Anlamları:

Fazla istek,

Arzu,

Haz,

Meyil,

Açlıktan gelen yemeğe karşı fazla isteklilik,

 

 

 

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#TDK#İştiha#Nedir

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