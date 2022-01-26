İstifra etmek ne demek, ne anlama gelir? İstifra etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

Haberin Devamı

İstifra Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Kusmak 2- Kay etme 3- Öğürmek 4- Boşaltmak 5- Gaseyan etmek

İstifra Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

İstifra etmek hem sözlük hem de mecazi anlamda kullanılan sözcükler arasında yer alıyor. Kelimenin ilk anlamı kusmak ve yediklerini çıkarmaktır. Divan şairleri ise bu kelimeyi, derdini açmak, içinde bir sır olarak sakladıklarını biriyle paylaşmak manasında kullanmıştır.

Kelimenin üçüncü ve son anlamı ise harcamak, sarf etmek, tüketmektir. Ancak günümüzde sözcüğün bu anlamı kullanılmamaktadır.

İstifra Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre istifra etmek kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

İstifra Etmek - Doğru Kullanım

İstifraetmek - Yanlış Kullanım

Haberin Devamı

İstifra Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Akşam yemeğinde çok fazla acı ve ekşi şeyler yediğim için istifra etmek zorunda kaldım.

2- İstifra ettikten sonra rahatladım.