İstifçi ne demek, ne anlama geliyor? İstifçi kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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İstifçi kelimesi, uzun zamandır dilimizde kullanılan kelimeler arasında yer alır. Bu kelime, malları ya da eşyayı istifleyen kişiler için kullanılan bir kelimedir.

İstifçi Ne Demek?

İstifçi kelimesi, günlük hayatta bazı eşyaları ve malları saklayan ve stoklayan kişilere denir.

İstifçi Ne Anlama Gelir?

İstifçi kelimesi, stokçu anlamına gelir. Bu kelime, genellikle hiç para harcamayan, sürekli parayı ve malı biriktiren kişiler için kullanılan bir kelimedir. İstifçi kelimesi, uzun yıllardır dilimizde sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alır. Genellikle de eşya biriktirmeyi seven kişiler için kullanılan bir kelimedir.

İstifçi Kelimesinin TDK’ya Göre Anlamı Nedir?

İstifçi kelimesini. TDK’ya göre anlamı, eşyayı, malları istif eden görevli ve stokçu anlamına gelir. Bu kelime eşyaları saklayan, stoklayan kişiler için sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alır.