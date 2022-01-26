İstifade etmek ne demek, ne anlama gelir? İstifade etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Herkesin bildiği istifade kelimesinin belirlenen anlamları kişilerce kullanılıyor. İstifade etmek TDK'da, yararlanmak anlamındadır. Yararlanmak anlamında sözlüklerde yer alan bir kelimedir.

İstifade Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Anlamı araştırılan birçok kelime kişilerce öğrenilmek isteniyor. Anlamı bilinmeyen kelime türleri kişilerin iletişim kurmasında sorunlar çıkarabiliyor. Özellikle yazışmalar sırasında anlamı bilinmeyen sözcükler kişilerin zorluk yaşamasına neden oluyor. İstifade etmek kelimesi kişilerin anlamını doğru olarak bilmek istediği bir kelimedir. İstifade etmek, yararlanmak anlamında günümüzde sıklıkla kullanılan kelime türleri arasındadır.

İstifade Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Doğru yazılış şekilleri araştırılan kelimelerden biri de istifade etmek kelimesidir. İstifade etmek kelimesi günümüzde yazım yanlışı yapılan kelime grupları arasındadır. İstifade etmek kelimesini yazarken ayrı yazmak gerekiyor. Doğru yazılışını bilmeyen kişiler istifade etmek kelimesini bitişik yazabiliyor.

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TDK Sözlük Anlamı

Sözlükler her kelime türünün anlamını belirten kaynak türleridir. Bireyler istifade etmek sözcüğü hakkında sözlüklerde detaylı araştırmalar gerçekleştirebiliyor. TDK sözlük anlamı öğrenilmek istenen bir kelime türüdür. TDK'ya göre istifade etmek, yararlanmak anlamında belirtiliyor.