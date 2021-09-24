Istifa nasıl yazılır? TDK'ya göre Istifa kelimesinin doğru yazımı

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Yazım noktasında hata yapılan sözcükler arasında istifa kelimesi geliyor. Özellikle araya kelime karıştırmak suretiyle yanlış yapıldığını ifade etmek gerekir.

İstifa Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde yazılışı, ‘İstifa’ şeklinde öne çıkmaktadır. Görevinden ya da işinden kendi isteğiyle çekilme, ayrılma anlamına gelmektedir. Bu anlamları tekbir kelime içerisinde toplaması ile beraber, yukarıda verildiği gibi doğru yazım üzerinden ele alınmalıdır.

TDK'ya Göre İstifa Kelimesinin Doğru Yazımı

Bir kelimenin doğru yazılıp yazılmadığı Türk Dil Kurumu'na bakılmak suretiyle veriler üzerinden ele alınır. Bu bağlamda TDK ya göre ele alındığı vakit bu kelimenin doğru ve yanlışı şu şekilde öne çıkabilir;

İstifa (Doğru)

İstiğfa (Yanlış)

Yukarıda görüldüğü gibi ikinci kelimede araya, ‘ğ’ girdiği için yazım hatası gerçekleşmiş durumda. Bunun olmaması için ise ilk kelimede olduğu gibi ele alınmalı ve cümle içerisinde veya tek başına kullanılmalıdır.