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İstiaze ne demek, ne anlama gelir? İstiaze kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#İstiaze#Nedir
İstiaze ne demek, ne anlama gelir İstiaze kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Dini bir anlamı olması ile beraber istiaze gelmesi merak edilen sözcükler içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda günlük yaşamda pek fazla bilinmeyen ve kullanılmayan sözcükler içerisinde bulunur. Pekiyi istiaza ne demek, ne anlama gelir? İstiaze kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında detayları derledik.

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Yabancı kökenli bir kelime olarak öne çıkan istiâze sözcüğü, Türkçede yerleşik şekilde değerlendirilmektedir. Ancak tam olarak anlamını ne olduğu da bilinmeyen kelimeler arasında yer alır. Dini yönden taşımış olduğu anlamı ile beraber öne çıkan ve merak edilen kelimeler arasında bulunmaktadır.

 İstiaze Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 İstiaze kelimesi, ‘her türlü kötülükten korunabilmek için Allah'ın yardım ve himayesini istemek’ şeklinde anlatılmaktadır. Bu durum daha çok bir sözle dile getirilen ve istenen yardımı ifade etmektedir. Herhangi bir durum ya da olay ile beraber anlık olarak da kişisel şekilde dile getirilebilir. Genel olarak Allah'a sığınırım şeklinde Türkçe ve Arapça üzerinden kullanılabilen bir terimdir.

 İstiaze Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit Allah'ın yardım ve himayesini sözle istemek şeklinde istiaze kelimesi öne çıkmaktadır. Özellikle her türlü kötülükten korunmak için dile getirilen ve söylenen bir kalıp söz olarak da anlatmak mümkün. Hem Arapça hem de Türkçe üzerinden dile getirilen bir söz olarak öne çıkar. Böylece kişi Allah'a sığındığını ve onun yardım ile himayesini istediğini bu şekilde dile getirir.

 

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#TDK#İstiaze#Nedir

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