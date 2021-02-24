İsteyenin Bir Yüzü Kara Vermeyenin İki Yüzü atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İsteyenin Bir Yüzü Kara Vermeyenin İki Yüzü; İhtiyacı olan bir kimsenin, birinden yardım isterken mahcup olup utandığını, ama yardımda bulunmayan kimsenin daha çok utanması ve mahcup olması gerektiğini anlatan bir atasözüdür.

İsteyenin Bir Yüzü Kara Vermeyenin İki Yüzü Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Birisinden her hangi bir şey isteyen kişi utanır, lakin o şeyi vermeyen kimse daha fazla utanması gerekir.

İnsanların, maddi manevi her hangi bir şeye ihtiyaçları olabilir. İhtiyacı olan şeyi, bir başkasından isterken mahcup olarak utanabilir. Fakat karşısındaki kimse, yapabileceği bir işken yapmıyorsa veya elinde olduğu halde vermiyorsa, daha çok mahcup olup utanması gerekir. Çünkü isteği geri çevirip ret etmek veya yerine getirmemek, hiç hoş bir durum değildir. Oldukça ayıp olan ve utanmayı gerektiren bir davranıştır.

İsteyenin Bir Yüzü Kara Vermeyenin İki Yüzü Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- İsteyenin bir yüzü kara vermeyenin iki yüzü deyip, patrondan borç para istedi.

- Komşudan domates isteyen Zehra, İsteyenin bir yüzü kara vermeyenin iki yüzü dedi.