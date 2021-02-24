İşten Artmaz Dişten Artar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dilimizde o kadar çok atasözü vardır ki hepsinin ne amaçla söylendiğini bilemeyiz. Ancak bunların öğrenilmesi cümle içinde kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Bu amaçla İşten artmaz dişten artar atasözünün de öğrenilmesi oldukça önemlidir.

İşten Artmaz Dişten Artar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsanlar ne kadar çok kazanırlarsa kazansınlar sürekli harcama yaparak birikim elde edemezler. Bu sebeple insanların tutumlu olması ve harcamalarını kısıtlaması gerekir. Bu şekilde zamanla güzel birikimler elde ederek rahat bir yaşam sürebilirler. Ancak aksi durumlarda tüm kazançlarınız harcarlarsa birikim yapmaları söz konusu bile olmaz.

İşten Artmaz Dişten Artar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Tüm paranı harcayarak birikim edinemezsin atalarımız ne demiş işten artmaz dişten artar.