İstediğini Söyleyen İstemediğini İşitir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
İstediğini Söyleyen İstemediğini İşitir sözü, genellikle düşünmeden konuşan kişileri eleştirmek için kullanılır. Atasözü, konuşurken argo kelimeler ve kaba ifadeler kullananlar için de bir uyarı niteliği taşır. İstediğini Söyleyen İstemediğini İşitir atasözünün anlamı nedir? Merak edenler için örnek cümlelerle açıkladık.
Türk - İslam kültüründe az ve öz konuşmaya özen gösterilir. Bunun için konuşma adabı üzerine söylenmiş onlarca atasözü günümüze kadar ulaşmıştır. Bunlardan bazıları: ''El yarası geçer, dil yarası geçmez.'', ''Baş Dille Tartılır'' ve ''Bülbülün Çektiği Dili Belasıdır.''
İstediğini Söyleyen İstemediğini İşitir Atasözünün Anlamı
Birinci Anlamı: Konuşma kurallarına ve kelime seçimlerine dikkat etmeyen kimseler, çevresindeki insanları rahatsız edebilir. Bu da iletişim sorunlarının doğmasına neden olabilir.
İkinci Anlamı: Muhatabını incitecek cümleler kuran kişiler karşı taraftan sert tepkiler alabilir. Bu nedenle her istediğimizi söylemek yerine, önce düşünüp sonra konuşmak çok daha uygun olacaktır.
İstediğini Söyleyen İstemediğini İşitir Atasözünün Anlamı
1- Onu ''istediğini söyleyen istemediğini işitir'' diye kaç kere uyardım ama dinlemedi.
2- İstediğini söyleyen istemediğini işitirmiş, bu nedenle konuşmalarımıza özen göstermeliyiz.