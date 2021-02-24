MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Atasözleri ve Anlamları Haberleri İstediğini Söyleyen İstemediğini İşitir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriAtasözleri ve Anlamları İstediğini Söyleyen İstemediğini İşitir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 24.02.2021 - 04:12 | Son Güncelleme:

İstediğini Söyleyen İstemediğini İşitir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstediğini Söyleyen İstemediğini İşitir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Abone Olgoogle-news

İstediğini Söyleyen İstemediğini İşitir sözü, genellikle düşünmeden konuşan kişileri eleştirmek için kullanılır. Atasözü, konuşurken argo kelimeler ve kaba ifadeler kullananlar için de bir uyarı niteliği taşır. İstediğini Söyleyen İstemediğini İşitir atasözünün anlamı nedir? Merak edenler için örnek cümlelerle açıkladık.

Türk - İslam kültüründe az ve öz konuşmaya özen gösterilir. Bunun için konuşma adabı üzerine söylenmiş onlarca atasözü günümüze kadar ulaşmıştır. Bunlardan bazıları: ''El yarası geçer, dil yarası geçmez.'', ''Baş Dille Tartılır'' ve ''Bülbülün Çektiği Dili Belasıdır.''

 İstediğini Söyleyen İstemediğini İşitir Atasözünün Anlamı

 Birinci Anlamı: Konuşma kurallarına ve kelime seçimlerine dikkat etmeyen kimseler, çevresindeki insanları rahatsız edebilir. Bu da iletişim sorunlarının doğmasına neden olabilir.

 İkinci Anlamı: Muhatabını incitecek cümleler kuran kişiler karşı taraftan sert tepkiler alabilir. Bu nedenle her istediğimizi söylemek yerine, önce düşünüp sonra konuşmak çok daha uygun olacaktır.

 İstediğini Söyleyen İstemediğini İşitir Atasözünün Anlamı

 1- Onu ''istediğini söyleyen istemediğini işitir'' diye kaç kere uyardım ama dinlemedi.

 2- İstediğini söyleyen istemediğini işitirmiş, bu nedenle konuşmalarımıza özen göstermeliyiz.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi