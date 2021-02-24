İstediğini Söyleyen İstemediğini İşitir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Türk - İslam kültüründe az ve öz konuşmaya özen gösterilir. Bunun için konuşma adabı üzerine söylenmiş onlarca atasözü günümüze kadar ulaşmıştır. Bunlardan bazıları: ''El yarası geçer, dil yarası geçmez.'', ''Baş Dille Tartılır'' ve ''Bülbülün Çektiği Dili Belasıdır.''

İstediğini Söyleyen İstemediğini İşitir Atasözünün Anlamı

Birinci Anlamı: Konuşma kurallarına ve kelime seçimlerine dikkat etmeyen kimseler, çevresindeki insanları rahatsız edebilir. Bu da iletişim sorunlarının doğmasına neden olabilir.

İkinci Anlamı: Muhatabını incitecek cümleler kuran kişiler karşı taraftan sert tepkiler alabilir. Bu nedenle her istediğimizi söylemek yerine, önce düşünüp sonra konuşmak çok daha uygun olacaktır.

İstediğini Söyleyen İstemediğini İşitir Atasözünün Anlamı

1- Onu ''istediğini söyleyen istemediğini işitir'' diye kaç kere uyardım ama dinlemedi.

2- İstediğini söyleyen istemediğini işitirmiş, bu nedenle konuşmalarımıza özen göstermeliyiz.