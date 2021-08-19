İşte yüz yüze eğitimin detayları... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı

HER ÇOCUĞUMUZUN SAĞLIĞI ÇOK KIYMETLİ

Bakan Özer, toplantı sonrası yüz yüze eğitimle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bizim için tek tek her bir çocuğumuzun sağlığından daha kıymetli hiçbir şey yok. Millî Eğitim Bakanı ve aynı zamanda üç öğrenci babası bir veli olarak biliyorum ki tüm velilerimiz çocuklarını okullara emanet ederken okulların güvenli olmasını isterler. Gelinen noktada koronavirüsün uzunca bir süre daha hayatımızdan çıkmayacağı açıkça görülüyor. Dolayısıyla hepimiz, koronavirüsün risklerini göz önünde bulundurarak ve gerekli tedbirleri alarak hayatımızı idame ettirmek zorundayız.

OKULLARI KAPALI TUTMA LÜKSÜMÜZ YOK

Daha önce de ifade ettiğim gibi, daha fazla okulları kapalı tutma lüksümüz bulunmamaktadır. Çocuklarımızın gelişimi, sağlığı ve geleceği için koronavirüsle birlikte yaşamayı öğrenmek ve yüz yüze eğitime devam etmek zorundayız.

6 EYLÜL’DE HAFTADA BEŞ GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLIYORUZ

İnşallah, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece salgın öncesinde olduğu gibi okullarımızda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmek.

YÜZ YÜZE EĞİTİME KATILAMAYANA EBA DEVAM EDİYOR

Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrencilerimiz için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecektir.

İKİLİ EĞİTİM, OKUL GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİNE YÖNELİK SÜRECİ OKUL YÖNETİMLERİ İLE DÜZENLİYORUZ

Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Okula giriş-çıkış saatleri, teneffüs zamanları ve özellikle gerek duyulması hâlinde ikili eğitime geçilmesine ilişkin süreç, okulun fiziki kapasitesine ve mevcuduna göre il ve okul yönetimleri tarafından birlikte düzenlenecek.

KURSLAR SADECE 8 VE 12’İNCİ SINIFLARA

Destekleme ve Yetiştirme Kursları yani DYK’lar sadece 8 ve 12. sınıflarda verilecektir.

KANTİN VE YEMEKHANELER AÇIK

Okulların açılmasıyla kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacaktır.

UYUM EĞİTİMİ 1 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

1 Eylül-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacaktır.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 1 EYLÜL’DE

Değerli öğretmenlerimiz,1 Eylül-3 Eylül tarihleri arasında sizlere Kovid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceğiz.

Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerimiz için ise 31 Ağustos 2021 tarihinde çevrim içi olarak salgın ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler vereceğiz.

EN AZ BİR DOZ AŞI OLAN ÖĞRETMEN ORANI YÜZDE 80

Öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri için aldığımız tedbirlerin başında eğitim personelimizin aşılanması geliyor. Özellikle belirtmek isterim ki Türkiye, eğitim personelini öncelikli aşı grubuna alan ülkelerden bir tanesidir. Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılanma oranı dün itibarıyla yüzde 80,34’tür ve bu oran Türkiye’deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık yüzde 8 daha fazladır. İki doz aşılanma oranı ise yüzde 69,73’tür ve Türkiye’deki genel nüfusun aşılanma oranından yine yaklaşık yüzde 15 fazladır.

SON 12 GÜNDE ÖĞRETMEN AŞILANMASINDA YÜZDE 7 ARTIŞ OLDU

Sevinerek belirtmek isterim ki son 12 günde yani 6-18 Ağustos tarihleri arasında öğretmenlerimizin aşılamasında yüzde 7’nin üzerinde bir artış gerçekleşti.

Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarımız; kendi sağlıkları, öğrencilerimizin korunması ve eğitim hizmetlerinin bir daha aksamaması için lütfen aşı olsun.

SÜREÇLERİ ANLIK TAKİP EDECEĞİZ

Bakanlığımız bünyesinde yeni bir elektronik takip sistemi kurduk. Bu sistem sayesinde il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçleri anlık olarak takip edeceğiz.

Millî Eğitim Bakanlığındaki eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu bulunmamakta. Bundan dolayı, aşı olmayan personel için alınacak önlemler, Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenecek. Aynı şekilde, herhangi bir sınıfta pozitif vaka veya temas olması durumunda yapılacaklar da Sağlık Bakanlığının önerilerine göre uygulanacak.

OKUL GİRİŞLERİ MASKE İLE OLACAK

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız; okula maske takarak geleceklerdir. Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz tarafından maskeler ücretsiz olarak sağlanacak.

Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin, okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacaktır.

Kovid-19 salgınına yönelik öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerimiz için kılavuzlarımız hazırlandı. Okullarda müdür yardımcılarımız ve nöbetçi öğretmenlerimizin yanı sıra 35 bin 936 psikolojik danışman ve rehber öğretmenimiz de sağlık tedbirlerinin uygulanmasında destek sağlayacaktır.

KAPALI ALANLAR DEZENFEKTE EDİLECEK

Okullardaki tüm kapalı alanlar her gün dezenfekte edilecektir. Okullardaki sınıf ve tüm kapalı alanlarda bulunan kapı ve pencereler açılarak sık sık havalandırma sağlanacak.

Şu anki bilimsel veriler ışığında belirlediğimiz politikaları, yeni verilere dayalı olarak sürekli güncelleyeceğiz. Okulların açılmasını müteakip tüm gelişmeleri yakından izleyecek ve herhangi bir değişikliğe ihtiyaç durumunda gerekli adımları atacağız.

DEVLET HASTANESİNDE ÜCRETSİZ OLACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı’na dair açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtladı. Bakan Koca, “Yüz yüze eğitim kapsamında haftada iki kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak” sorusuna Koca, “PCR devlet hastanelerinde ücretsiz olacak bu da bir iyiliğimiz olsun” yanıtını verdi.