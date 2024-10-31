Ä°ÅŸte 101â€™inci yÄ±lÄ±n karesi

Haberin DevamÄ±

Ordu Korgan Anadolu Lisesiâ€™nde Ä°ngilizce Ã–ÄŸretmeni olan 37 yaÅŸÄ±ndaki Niyazi GÃ¼rgenâ€™in Cumhuriyet BayramÄ± nedeniyle paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflar sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ± ve milyonlarca kez paylaÅŸÄ±ldÄ±. Sosyal medyada Milli EÄŸitim BakanÄ± Yusuf Tekinâ€™den de beÄŸeni alan fotoÄŸraflarÄ± Ã§eken Niyazi Ã¶ÄŸretmen Tokat Erbaaâ€™nÄ±n Alacabal kÃ¶yÃ¼nde 5 Ã§ocuklu bir evde Ã§iftÃ§i bir ailenin oÄŸlu olarak bÃ¼yÃ¼dÃ¼. KÃ¶y okulunda ilk ve ortaokulu okudu. Erbaa Ã‡oÅŸkun Ã–nder Lisesiâ€™nden mezun olduktan sonra. EskiÅŸehir Anadolu Ãœniversitesi Ä°ngilizce Ã–ÄŸretmenliÄŸi bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ bitirip 2014 yÄ±lÄ±nda ÅŸu an gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± okulda Ã¶ÄŸretmenliÄŸe baÅŸladÄ±. FotoÄŸraf sanatÄ±na ilgisi, Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±na ait tek bir kare fotoÄŸraf bulamamasÄ± ve fotoÄŸrafÄ±n aslÄ±nda â€˜zamanÄ±n tanÄ±ÄŸÄ±â€™ olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmesiyle baÅŸladÄ±. MerakÄ±nÄ± profesyonel uÄŸraÅŸa Ã§eviren ve bugÃ¼ne kadar 70 Ã¶dÃ¼l kazanan GÃ¼rgenâ€™in fotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±k kariyerinin ilk yÄ±lÄ±nda Ã§ektiÄŸi bir fotoÄŸraf Nat Geoâ€™da â€˜haftanÄ±n fotoÄŸrafÄ±â€™ seÃ§ildi. Ancak o en Ã§ok ses getiren fotoÄŸrafÄ±nÄ± birleÅŸtirilmiÅŸ sÄ±nÄ±flÄ±, tek Ã¶ÄŸretmenli ve 15 Ã¶ÄŸrencili Ordu KÄ±rÄ±kbozu Ä°lkokulunda Ã§ekti. Niyazi Ã¶ÄŸretmen, o fotoÄŸrafÄ±n hikayesini ve yaÅŸam Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ HÃ¼rriyetâ€™e anlattÄ±:

Haberin DevamÄ±

BENÄ°M ZAMANIMIN â€˜TANIÄžIâ€™ YOKTU

Ben de bir mavi Ã¶nlÃ¼klÃ¼ Ã¶ÄŸrenciydim. Ancak hiÃ§ Ã§ocukluk fotoÄŸrafÄ±mÄ±n olmamasÄ± yaÅŸÄ±m ilerledikÃ§e beni etkilemeye baÅŸladÄ±. Ã‡ok aradÄ±m, ilkokuluma gittim, Ã¶ÄŸretmenime, komÅŸulara sordum. Bir tane bile yok. FotoÄŸrafa baÅŸlamamÄ± saÄŸlayan en bÃ¼yÃ¼k etkenlerden biri bu oldu. Ãœniversitedeyken hatÄ±ra fotoÄŸraflarÄ± Ã§ekmek iÃ§in bir fotoÄŸraf makinesi aldÄ±m. O makine Ã§alÄ±ndÄ±. Ondan sonra hiÃ§bir ÅŸekilde fotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±kla uÄŸraÅŸmadÄ±m. 2014â€™te Ã¶ÄŸretmenliÄŸi kazanÄ±p Ordu Korganâ€™a gelince, buranÄ±n gÃ¼zel doÄŸasÄ±nÄ± cep telefonuyla Ã§ekmeye baÅŸladÄ±m. Orduâ€™dan bir Ã¶ÄŸretmen tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m; â€˜Sen gÃ¼zel fotoÄŸraflar Ã§ekiyorsun, bir makine alsan Ã§ok iyi olurâ€™ dedi. 2017 Ocakâ€™ta tekrar bir fotoÄŸraf makinesi aldÄ±m. SonrasÄ±nda bu hobimi ileri taÅŸÄ±mak ve profesyonelleÅŸmek istedim. Kitaplar okudum, videolar izledim ve kendimi geliÅŸtirdim.

O FOTOÄžRAFIN HÄ°KAYESÄ°

Kendi hikayemden dolayÄ± aklÄ±mda mavi Ã¶nlÃ¼klÃ¼ Ã¶ÄŸrencilerin fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekmek ve â€˜Son Mavililerâ€™ isimli bir sergi hazÄ±rlamak vardÄ±. Anadoluâ€™nun bazÄ± yerlerinde hala okula mavi Ã¶nlÃ¼kle giden Ã§ocuklar olduÄŸunu duydum ve araÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±m. Ordu KÄ±rÄ±kbozu Ä°lkokulunda hala mavi Ã¶nlÃ¼k giyildiÄŸini duyup Ã¶ÄŸretmen Arife KarayanÄ±zâ€™Ä± ziyarete gittim. OrasÄ± tam aradÄ±ÄŸÄ±m gibi, her detayÄ±yla beni Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±ma gÃ¶tÃ¼ren bir okuldu. Bizi de Ã§ocukken Ã¶ÄŸretmenimiz resmi tÃ¶renlerde bu fotoÄŸrafta olduÄŸu gibi yÃ¼rÃ¼tÃ¼rdÃ¼. SÄ±nÄ±ftaki AtatÃ¼rk Portresini aldÄ±k, fÄ±ndÄ±k Ã§ubuklarÄ±na TÃ¼rk BayraÄŸÄ± taktÄ±k. AtatÃ¼rk Ã‡ocuklarÄ± MarÅŸÄ±â€™nÄ± sÃ¶yleyip yÃ¼rÃ¼rlerken ben de fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ektim. Arife Ã¶ÄŸretmen de bu konuda bana Ã§ok destek oldu. Åžimdi o fotoÄŸrafa her baktÄ±ÄŸÄ±mda sÄ±radaki hallerimi, Ã¶ÄŸretmenimi, derste parmak kaldÄ±rÄ±ÅŸÄ±mÄ±, Ã¼ÅŸÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼mde mavi Ã¶nlÃ¼ÄŸÃ¼n yakasÄ±na sildiÄŸim burnumu, silgi kokusunu hatÄ±rlÄ±yorum.Â

Haberin DevamÄ±

FOTOÄžRAFLARIMIN KONUÅžMASINI Ä°STÄ°YORUM

FotoÄŸraf sosyal medyada yayÄ±lÄ±nca Ã§ok fazla mesaj aldÄ±m. Tebriklerin dÄ±ÅŸÄ±nda, kÃ¶y okulu iÃ§in yapabileceÄŸimiz bir ÅŸey var mÄ± diyen yardÄ±msever vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z oldu. Bu da fotoÄŸrafÄ±n gÃ¼Ã¼nÃ¼ gÃ¶steriyor. ÃœnlÃ¼ kiÅŸilerin paylaÅŸmasÄ± da beni mutlu etti. Ã‡ektiÄŸim fotoÄŸraflarÄ±n konuÅŸmasÄ±nÄ± istiyorum. EÄŸer fotoÄŸraf konuÅŸuyorsa baÅŸardÄ±ÄŸÄ±mÄ± hissediyorum. Milli EÄŸitim BakanÄ±mÄ±zÄ±n fotoÄŸrafÄ±n Ã§ekildiÄŸi anlardan video paylaÅŸmasÄ± kÄ±ymetli. AyrÄ±ca Ã¼nlÃ¼ isimler de fotoÄŸrafa bu kadar deÄŸer verdiyse ve sosyal medyada gÃ¼ndem oluyorsa ben mesajÄ±mÄ± iletmiÅŸim demektir.

â€˜SON MAVÄ°LÄ°LERâ€™ SERGÄ°SÄ°

Sergi iÃ§in 15 fotoÄŸrafÄ±m hazÄ±r. Hedefim 30 fotoÄŸraflÄ± bir sergi aÃ§mak. 2 okulda daha benzer bir Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±k ancak kÄ±ÅŸ, ilkbahar fotoÄŸraflarÄ± ve karne gÃ¼nÃ¼yle birlikte projeyi Ordu KÄ±rÄ±kbozu Ä°lkokulunda yoÄŸunlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±m. Ã‡alÄ±ÅŸmam beÄŸenilir, Anadoluâ€™ya yayÄ±lmam istenirse daha kapsamlÄ± Ã§alÄ±ÅŸabilir tÃ¼m mavi Ã¶nlÃ¼klÃ¼leri fotoÄŸraflayabilirim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu Ã¶ÄŸrencilerden sonra baÅŸka mavi Ã¶nlÃ¼klÃ¼ Ã§ocuk olmayacakÂ gibiÂ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

Â

Haberin DevamÄ±

Â

NATGEOâ€™DA HAFTANIN FOTOÄžRAFI

Ã–ÄŸretmen ve fotoÄŸraf sanatÃ§Ä±sÄ± Niyazi GÃ¼rgen Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflarla bu zamana kadar farklÄ± yarÄ±ÅŸmalardan 70 Ã¶dÃ¼l kazandÄ±.Â Anadoluâ€™da kaybolan kÃ¼ltÃ¼rleri, eski gelenekleri ve Ã§aÄŸdaÅŸ kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ fotoÄŸraflamak konusunda uzmanlaÅŸan GÃ¼rgenâ€™in, Ordu PerÅŸembe YaylasÄ±â€™nda Ã§ektiÄŸi bu kare, NatGeo editÃ¶rleri tarafÄ±ndan haftanÄ±n fotoÄŸrafÄ± seÃ§ilerek paylaÅŸÄ±ldÄ±. DiÄŸer yandan GÃ¼rgen, BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi tarafÄ±ndan bu sene â€˜Ã‡evre FotoÄŸrafÃ§Ä±sÄ±â€™ Ã¶dÃ¼lÃ¼ne aday gÃ¶sterildi.

Â