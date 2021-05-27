İstatistik nedir ve ne işe yarar? İstatistik bilim kısa tarihçesi

Bazı bilimler vardır ki hayatımızın her alanında işe yaramaktadır. İstatistikte neredeyse her alanda kullanılan bir yöntemdir. Birçok açıdan faydalı olan istatistik sayesinde büyük kolaylıklar elde edilmiştir. İnsanlığın gelişimi ve devamlılığı için istatistik çok önemlidir.

İstatistik Nedir ve Ne İşe Yarar?

İstatistik, verileri toplama ve bilgiye dönüştürme bilimi olarak tanımlanmaktadır. Bu bilimin yaptığı faaliyetler doğru ve detaylı bir şekilde olmalıdır. Yani elde edilen bilgilerin doğru ve geçerli olması oldukça önemlidir. O yüzden birçok alanda istatistikten yararlanılır.

İstatistik, belirsizlikleri anlamlı hale getirmeye yaramaktadır. Yani belirsiz olan birçok bilgiye veya konuya istatistik sayesinde açıklık getirilebilir. Sağlanan veri paylaşımı sonrasında mantıklı ve doğru olan bir istatistik ortaya çıkar. Bu istatistik sayesinde önemli çözümler elde edilmiş olur.

İstatistik yapılırken birçok veriden yararlanılabilir. Örneğin, bir şehirdeki okuryazar sayısını belirlemek için öncelikle şehirdeki nüfus ele alınır. Daha sonra okuryazar yaşı ve bu nüfusun eğitim durumu değerlendirilir. İhtiyaç duyulan verilen toplandıktan sonra istatistik ortaya çıkar.

İstatistik Bilimi Kısa Tarihçesi Nedir?

İstatistik, birçok alanda kullanılan önemli bir kaynaktır. Bu kaynağın çıkış zamanı ise eskiye dayanmaktadır. 17. yüzyıla kadar istatistik alanında önemli bir gelişme olmamıştır. 17. yüzyıla gelindiğinde ise istatistik alanında önemli adımlar atılmıştır. Bu adımın atıldığı yer ise İngiltere'dir.

Sit Francis Galton isimli kişi, 19. yüzyılda istatistik alanını iyice genişletmiştir. Önemli çalışmalar yapılarak bu alanda ileriye dönük adımlar atılmıştır. 20. yüzyılda ise çok önemli istatistikçiler ortaya çıkmıştır. Bu kişiler önemli sonuçların ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur.

İstatistik, her alanda başarılı olunması için çok önemli bir yoldur. İstatistikte herhangi bir sınır yoktur. Yani küçük bir alan için bile istatistik kullanılabilir. O yüzden bir bilim olarak istatistik, ortaya çıktığı zamandan itibaren insanlık tarihi için çok faydalı olmuştur.