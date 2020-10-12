İstanbul’un yüz yüze eğitim tablosu

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını sonrasında Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı önerileri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla Türkiye'de yüz yüze eğitimin başladığı, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İstanbul'da okulöncesi ve ilkokul birinci sınıfların 21 Eylül'de ders başı yaptığı hatırlatıldı.

12 Ekim’de de liselerin hazırlık ve 12’nci sınıfları, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfları ile okulöncesi ve ilkokulların tüm sınıflarında yüz yüze eğitim-öğretime başlandığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İstanbul'da 815 resmi 794 özel olmak üzere 1609 lisemizin hazırlık ve 12’nci sınıflarında eğitim gören 176 bin 734 öğrencimiz, haftada iki gün ve günde sekiz saat olmak üzere haftada toplam 16 saat; 1087 resmi, 574 özel olmak üzere toplam 1661 ortaokulumuzun 8’inci sınıfındaki 209 bin 750 öğrencimiz haftada iki gün ve günde altı saat olmak üzere toplam 12 saat; imam hatip ortaokullarımızın 8’inci sınıfları iki gün ve günde yedi saat olmak üzere haftada 14 saat eğitim görecekler. İstanbul'daki 994 resmi, 518 özel olmak üzere toplam 1512 okulda 114 bin 605 anasınıfı, 920 bin 559 ilkokul olmak üzere 1 milyon 35 bin 164 öğrenci bulunuyor.

ÇOCUĞUNU OKULA GÖNDERMEK İSTEMEYEN VELİNİN YAZILI ONAYI ALINACAK

Anaokulları ve anasınıfları ise haftada beş gün, günde altı etkinlik saati olmak üzere haftada toplam 30 saat yüz yüze eğitim alacak. 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda okuyan ilkokul öğrencilerimiz ise haftada iki gün, günde altı saat olmak üzere haftada toplam 12 saat yüz yüze eğitim görecek. Yüz yüze eğitime başlayacak 87 okulumuzdaki 3 bin 775 özel eğitim öğrencilerine; okulöncesi özel eğitim okullarında beş gün, günde altı etkinlik saati olmak üzere haftada 30 saat, bağımsız özel eğitim okullarındaki tüm kademe ve sınıflarda eğitim gören öğrencilerimiz haftada iki gün, günlük altı olmak üzere haftada 12 saat, diğer okul türlerindeki özel eğitim sınıflarında 1, 2, 3, 4 ve 8’inci sınıflardaki öğrencilerimiz haftada iki gün, günlük altı saat olmak üzere haftada toplam 12 saat, okul yönetiminin yapacağı planlamaya göre yüz yüze eğitim verilecek. Yüz yüze eğitimde dersler 30 dakika, teneffüsler ise 10 dakika olacak.. Çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Yüz yüze işlenemeyen dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenecek. Okul kantinleri kapalı olacak."

VALİ YERLİKAYA'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM PAYLAŞIMI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yüz yüze eğitimde ikinci aşamanın başlamasıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya paylaşımında, "Okulöncesi ve ilkokullarda tüm sınıflar, ortaokulların 8, liselerin hazırlık ve 12’inci sınıfları ile özel eğitim öğrencilerimiz yüz yüze eğitime bugün başlıyor. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve eğitim camiamıza hayırlı olsun” dedi.