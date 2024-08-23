İstanbul'un müzik ortaokulu için yetenekler sınavda

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Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlk ve Ortaokulu’nun ardından müzik odaklı eğitim verecek olan ikinci ortaokukul olan İstanbul Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu’nun seçmelerinde öğrenciler yeteneklerini yarıştırıyor. İstanbul Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu derslere Üsküdar Hezarfen Ahmet Çelebi Ortaokulu yerleşkesinde başlayacak ve 100’ün üzerinde başvuru içinden 30 öğrenci seçilecek. Öğrenciler burada yoğunlaştırılmış müzik dersleri alacak. Okulun ilk öğrencileri, tek, iki, üç ses ve ritim tekrarı, tonal-makamsal ezgi tekrarı gibi değerlendirmelerin yanı sıra çalgı ve ses icrasına göre de belirlenecek.

MİNİKLER YETENEK YARIŞINDA

Seçmelere katılan öğrenciler ve aileleri şunları söyledi:

Çınar Uraş: Daha önce Mimar Sinan ve İTÜ’de konservaruvar sınavlarına girdim ancak kazanamadım. Şimdi şansımı burada deneyeceğim. Darbuka çalıyorum ve yakın zamanda bateri öğrenmek istiyorum. Seçmelere çok sıkı hazırlandım. Ses icrası için Hatırla Sevgili şarkısını seçtim.

Samet Uraş: Biz ailecek, atadan müzisyeniz. Dayım, amcam herkes hayatını müzikle kazandı. Ben piyanistim, babam da ritim çalar. Kızlarım herhangi bir enstrümana ilgi duymadı ancak Çınar seviyor. Oğlumu da çekirdekten yetiştiriyorum. Umarım kazanır ve burada güzel bir eğitim alır. Kazanamazsa da müzikle yaşamaya devam edeceğiz .

Özge Sayılgan: Ben bir vakıf üniversitesinin Güzel Sanatlar Fakültesinde görsel iletişim tasarımı üzerine öğretim üyesiyim. Müziğe her zaman ilgim vardı ancak çocukluğumda destek bulamamıştım. Umut 2’nci sınıftayken öğretmeni kulağının iyi olduğunu söyleyip BİLSEM sınavlarına yönlendirdi. Sancaktepe BİLSEM’deki öğretmenimizin tavsiyesiyle de bugün seçmelere geldik.

Umut Sayılgan: Sınava iyi hazırlandığımı düşünüyorum ancak çok heyecanlıyım. Sen Varsın Öğretmenim isimli bir şarkıya çalıştım. Piyano çalıp, bu şarkıyı söyleyeceğim.

Kürşat Tuğrul Koçer: İlkokulu ailemin işi nedeniyle gittiğimiz Belarus’ta devlet müzik okulunda tamamladım. Orada okul korosundaydım. İyi derecede piyano çalıyorum Bu sene ise Türkiye’ye geri döndük. Eğitimime yine müzik alanında devam etmek istiyorum.



BİR YIL SONRA KENDİ BİNASINDA

İlksen Kodal ( İstanbul Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu Müdürü):

“İstanbul Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu’nda seçmelere başladık. İlk yıl olmasına rağmen 100’ün üzerinde başvuru olması gayet iyi diye düşünüyorum. Okulumuzda öncelikli hedefimiz yetenekli çocukları erken yaşta keşfetmek. Velilerimiz ve çocuklarımız çok istekli. Gelen öğrencilerimize ulusal müziğimizin, kültürümüzün kodlarını aktarmak ve evrensel müziğe hakim olan, uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil edebilecek öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Türk müziği ağırlıklı eğitimlerimizin yanı sıra batı sazları eğitimimiz de olacak. Yoğunlaştırılmış bir program uygulayacağız ve akademik derslerin yanında müzik alan derslerini de aynı şekilde vereceğiz. Öğretmen kadrosu titizlikle oluşturuluyor. Bir yıl kadar Hezarfen Ahmet Çelebi Ortaokulu’nda misafir olacağız sonrasında yine Üsküdar’da şu an inşaat halinde olan kendi binamıza taşınacağız.“

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YETENEĞE UYGUN ORTAM SUNMAK

İstanbul Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu seçmelerini ziyaret eden İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, “Eğitimin temel amacı, çocuğun içindeki yeteneği ve ilgiyi ortam sunarak geliştirmek. Burada gelecek kuşaklar için çok umut verici bir okulumuz eğitim öğretime başlayacak. İlerleyen yıllarda sanat alanlarının farklı yönlerinde de okullar açarak bu işi zenginleştirmeyi planlıyoruz. Spor alanında da İstanbul’da bir okul açacağız. Sahada olan uzman öğreticilerle bu çocuklarımızı her yönden besleyerek çok güzel bir eğitim ortamı oluşturacağız. Buradaki öğrencilerimizin ilerleyen zamanlarda performanslarını farklı yerlerde ve etkinliklerde takip edeceğiz” dedi.