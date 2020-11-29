İstanbul’un ardından 4 il daha uzaktan eğitim dedi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 18 Kasım 2020 tarihinde ilk ve ortaöğrenimde tüm kademelerde 4 Ocak 2021’e kadar yeniden uzaktan eğitime geçilmesi kararı alınırken okulöncesi eğitim kurumları bu kapsamın dışında tutulmuştu. Ancak koronavirüs salgınında tablonun ağırlaşması devletin tüm kurumlarında olduğu gibi MEB’de de yeniden değerlendirilmeye gidilmesine neden oldu. MEB yapılan değerlendirmeler sonucunda il müdürlüklerine gönderdiği yazıyla salgının seyrinde bölgesel olarak farklılıklar olması nedeniyle okul öncesi kurumlarda eğitimin yüz yüze veya uzaktan devam etmesi konusundaki kararı il ve ilçe yöneticilerine bıraktı.

MEB’in bu yazısının ardından ilk açıklama İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden geldi ve kentteki tüm okul öncesi kurumlarda 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitim yapılacağı belirtildi. İstanbul’un ardından Ankara, Bursa, Zonguldak ve Tokat’ta da okulöncesi eğitimin 4 Ocak 2021’e kadar uzaktan sürdürüleceği açıklandı.