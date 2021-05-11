İstanbul'un alan kodu kaçtır? İstanbul telefon kodu hakkında bilgi

Alan kodları sizi arayan numaranın hangi şehirden olduğunu öğrenmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca sabit hatlı bir yeri aramak isterseniz başına alan kodu eklemeniz gerekmektedir. İstanbul için kullanacağınız alan kodu ise 212 ve 216'dır. Anadolu yakası için 216 alan kodunu ve Avrupa yakası için 212 kodunu çevirmeniz gerekmektedir.

İstanbul'un Alan Kodu Kaçtır?

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'un alan kodu 216 ve 212 ile başlamaktadır. İstanbul'un iki yakası olmasından dolayı bu şehre özel iki adet alan kodu verilmiştir. Size gelen çağrının hangi yakadan geldiğini bu sayede öğrenebilirsiniz. Avrupa yakası için verilen alan kodu 212 ile başlamaktadır. Anadolu yakasının kullanmış olduğu alan kodu ise 216'dır. Sizi eğer 216 ile başlayan bir numara ararsa burası Anadolu yakasına ait bir yerdir. Eğer 212 kodunun yer aldığı bir numara sizi arıyorsa bu yer ise Avrupa yakasında bulunmaktadır.

Alan kodları şehirler için oldukça önemlidir. Yapılan sabit hatlı görüşmeler için bu alan kodlarından yararlanılmaktadır. Eğer sabit bir hattı arayacaksanız başına mutlaka alan kodu eklemeniz gerekmektedir. Aksi halde arayacağınız numaraya kesinlikle ulaşamazsınız. Alan kodunu mutlaka bilmeniz gerekmektedir.