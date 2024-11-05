İstanbul'dan Avrupa'ya mesleki eğitim köprüsü

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın hibe desteği sağladığı Erasmus kapsamındaki Mesleki Öğrenim İş-Temelli Staj Hareketlilikleri, İstanbul’daki meslek liselerinin eğitim kalitesini artırmak adına önemli bir adım olarak görülüyor. Proje, meslek liselerinin öğrenciler için daha cazip hale gelmesini sağlarken, okul iklimini iyileştirip öğrenci bağlılığını güçlendirmeyi hedefliyor. Projeyle, meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenler, farklı ülkelerde deneyim kazanarak mesleki eğitimde küresel bir bakışa sahip oluyor.

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Son üç yıl içinde İstanbul’un 39 ilçesindeki 60 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden toplam 239 öğrenci, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde iş-temelli staj programlarına katıldı. Almanya, Finlandiya ve İtalya gibi ülkelerde gerçekleşen bu staj programları, öğrencilere uluslararası bir iş ortamında kendilerini geliştirme fırsatı sundu. 90 günlük uzun dönem staj programına katılan 13 öğrenci ise Avrupa iş kültürünü daha yakından tanıyarak mesleki becerilerini pekiştirdi. Tüm bu süreçlerin sonunda öğrencilere, kazandıkları becerileri Europass Hareketlilik Belgesi ile kanıtlama ve uluslararası birçok alanda kullanma imkanı sunuluyor.

ÖĞRETMENLERE AVRUPA’DA EĞİTİM VE İŞ DENEYİMİ

Proje, sadece öğrencilere değil öğretmenlere de yurtdışında işbaşı eğitim fırsatı sunuyor. Bugüne kadar 14 öğretmen, Avusturya, İsveç, Slovakya ve İspanya gibi ülkelerde işbaşı öğrenme deneyimleri yaşarken, 4 öğretmen ise yurt dışındaki kurumlarda kısa süreli öğretmenlik yapma fırsatı buldu. Bu süreç, öğretmenlerin yurtdışında edindikleri bilgi ve materyalleri Türkiye’deki eğitim sistemine entegre ederek yeni müfredatlar geliştirilmesine katkı sağlamasını da mümkün kılıyor. Farklı eğitim materyalleriyle yapılan bu sentez çalışmalarının Türkiye’deki mesleki eğitim kalitesini artıracağı öngörülüyor.

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ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSELERİ DE PROJEYE DAHİL EDİLDİ

Proje kapsamında özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler de unutulmadı. Özel Eğitim Meslek Liseleri öğrencilerinin yurtdışında iş-temelli eğitim alması amacıyla 11 öğrenciye yurtdışında staj fırsatı sunuldu. Özel eğitim alan öğrencilerin iş dünyasına hazırlanmalarına destek olan bu proje kapsamında yapılacak sonraki faaliyetlerde de yine özel gereksinimli öğrencilere kontenjan ayrılacak.