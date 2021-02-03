İstanbul’daki ‘fabrika okul’

Koronavirüs salgınında meslek liseleri de maske ve dezenfektan üretimiyle ön sıralarda yer aldı. Liselerin öğretmen ve öğrencileri bu dönemde yoğun çaba sarf etti. Döner sermaye kapsamındaki üretimlerde 2020 yılında 9 milyon 468 bin 680 TL’lik ciro ile Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. Kendi yaptıkları maske üretim makinesini İstanbul’da 20, Türkiye genelinde de üç okula satan Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ayrıca kendi maske üretimini de yaptı. 2020 yılında bu makinelerle üretilen maske sayısı 50 milyon olurken, Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de üretimi bu rakamın içinde 2.5 milyon olarak gerçekleşti.

DÖNER SERMAYE GELİRLERİ ARTTI

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı meslek liselerinde COVID-19 salgınına rağmen üretimden elde edilen gelir son 2 yılda yüzde 100’ün üzerinde artarak 503 milyon 197 bin 847 TL’ye ulaştı. Mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirmede önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesi, son iki yıldır artırılmaya devam etti. 2018’de üretimden elde edilen gelir, 248 milyon 608 bin 785 TL olarak gerçekleşirken, 2019’da 400 milyon TL ulaşmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle okullar uzun süre kapalı olmasına rağmen meslek liselerinin üretim kapasitesindeki artış, geçen yıl da devam etti. Meslek liselerindeki üretimden 2020’de elde edilen gelir, 2018’e göre yüzde 100’ün üzerinde artarak 503 milyon 197 bin 847 TL ulaştı. 2020 yılında Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken, Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 7.4 milyon TL üretimle ikinci, Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 7.3 milyon TL’lik üretimle üçüncü oldu.

GÜNDE 20 BİN ADET ÜRETİM

Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki öğretmenler ilk olarak moda atölyesinde maske üretimine başlandı. Ancak öğretmen ve öğrenciler dikiş makinesiyle az sayıda maske üretildiğine karar verdi. Bu tablo karşısında okulun elektrik-elektronik bölümü öğretmenleri ve öğrencileri devreye girerek maske üretimi için bir gövde makinesi ve maskelerin lastikleri için ayrı bir makine üretti. Böylelikle günlük 20 bin adet maske üretildi.

MAKİNELERİ YAPIP SATTILAR

Okul bununla yetinmeyerek, söz konusu makineden 23 tane daha üreterek 20’sini İstanbul içindeki, üçünü de çeşitli illerdeki okullara sattı. Okul bu makine satışlarıyla döner sermayesine ciddi bir katkıda bulundu. Üretimde öğretmenlerin yanı sıra 20 öğrenci de görev aldı.

'OKULLARIMIZIN MASKE İHTİYACINI BİZLERİN DİKİŞ MAKİNELERİYLE KARŞILAYAMAYACAĞIMIZI GÖRDÜK'

Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atilla Karataş, "Salgının en başından itibaren il müdürlüğümüz bünyesinde yaptığımız çalışmalarda gerek öğretmenlerimiz, gerek öğrencilerimiz, gerek diğer personellerimizle birlikte canhıraş bir mücadele verdik. Bu mücadelenin karşılığında gönül rahatlığıyla uykularımızı uyuduk. Çünkü öğrencilerimiz bizler için en kıymetli varlıklardı. Bizlerde onların okullarda sağlıklı ortamlarda, sağlıklı şartlarda eğitim öğretimlerine devam etmeleri için katkı sağlamış olduk. Bu başarı, zafer öyküsü hepimizin, bu yüzden hepimizle gurur duyuyorum. İl Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz toplantılarda gerek okul müdürü arkadaşlarımızın vermiş olduğu bilgiler, gerekse de bizdeki mevcut bilgileri değerlendirdiğimizde; okullarımızın maske ihtiyacını bizlerin dikiş makineleriyle karşılayamayacağımızı gördük ve bunu dile getirdik. Otomasyon makinesi fikri zaten bizde mevcut olan bilgilerdi, araştırma-geliştirmesi devam ediyordu. Bunu değerlendirip il müdürümüze, müdür yardımcılarımıza sunduk. Bu anlatımın neticesinde öğretmen arkadaşlarımızla birlikte toplantılarla makine üretimine başladık" diye konuştu.

‘BU BAŞARININ ASIL SAHİBİ MAKİNEYİ ÜRETEN ÖĞRETMENLERİMİZ VE ÖĞRENCİLERİMİZ’

Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Teknik Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Dayıoğlu, "Okulumuzun dört alanda döner sermaye çalışmaları bulunuyor. Metal teknolojileri alanı, mobilya teknolojileri alanı, elektrik-elektronik ve kimya teknolojileri alanı. Öncelikle 23 adet gövde makinesi ve 17 adette lastik puntolama makinesini elektrik-elektronik alanında üretildi. İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Amasya’daki okullara bunlar dağıtıldı. Biz okul olarak 2.5 milyon adet maske üretiminde bulunduk. Sattığımız makinelerle de yaklaşık 50 milyon adet maske üretimine katkıda bulunduk. Kimya teknolojisi alanımızda gelen siparişler üzerine 15 ton yüzey dezenfektanı üretimi yapıldı. Daha sonra mobilya teknolojisi alanımızda da yine siparişler üzerine okullara bilim ve teknoloji sınıfları üretiminde bulunuyoruz. 2020 yılı içerisinde bu üç alanımızda döner sermaye çalışması vardı. Bu döner sermaye çalışmalarından elde ettiğimiz ciro 9 milyon 468 bin 680 TL, KDV hariç tutar. Bu tutar üzerinde devlete ödediğimiz hazine payı 575 bin TL. 1 milyon 182 bin lira merkez saymanlığa, 98 bin lira da Çocuk Esirgeme Kurumu’na katkıda bulunduk bu gelirimiz üzerinde. Öğrencilerimizde bu yaptığımız çalışmalardan dolayı tüm alanlardaki döner sermayeye katılan öğrencilerimiz 100 bin lira civarında da bir ödeme aldılar ve bu pandemi sürecinde ailelerinin bütçelerine de bir katkıda bulundu. Bu başarının asıl sahibi makineyi üreten öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz. Onlara bu desteği veren bakanımıza ve bakan yardımcımıza, ildeki müdürlerimize de teşekkür ediyoruz. Farklı farklı zamanlarda değişik öğrenci gruplarımız çalıştı. Toplam 20 kadar öğrenci çalıştı, döner sermayede hizmetler yürüttüler" dedi.