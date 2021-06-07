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Eğitim
AA
Haber Giriş: 07.06.2021 - 15:01 | Son Güncelleme:

İstanbul'da tüm öğretmen ve eğitim çalışanları aşılanıyor

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İstanbul'da tüm öğretmen ve eğitim çalışanları aşılanıyor

İstanbul'daki sağlık kuruluşları, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında tüm öğretmen ve eğitim çalışanları için aşılama sürecine başladı.

Aşı randevularını alan öğretmenler ve okul çalışanları, aşılarını olmak için Sancaktepe de bulunan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine geldi. Sırayla aşı alanlarına alınan öğretmenler önce görevlilerin verdiği formları doldurdu. Aşı olacakları kabine giren öğretmenler, aşılarını olduktan sonra herhangi bir olumsuz duruma karşı bir süre hastane bahçesinde bekledi.

Tüm öğretmenlere aşı randevusu açıldı
Tüm öğretmenlere aşı randevusu açıldı
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