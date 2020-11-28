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Eğitim
Eğitim Servisi
Haber Giriş: 28.11.2020 - 22:46 | Son Güncelleme:

İstanbul’da okul öncesi için uzaktan eğitim kararı

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İstanbul’da okul öncesi için uzaktan eğitim kararı
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Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi için uzaktan eğitime geçme kararını il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bırakmıştı. İlk karar İstanbul için alındı. İstanbul Valiliği resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitime uzaktan devam edileceğini açıkladı.

Açıklanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

“Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020 – 04 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği kararı alınarak, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime devam edilmesi 20.11.2020 tarih ve 16988740 sayılı yazı ile 81 İl Valiliğine bildirildi.
Ancak; Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 17375679 sayılı yazılarıyla, Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtildi.

Okul öncesinde uzaktan eğitim genelgesi
Okul öncesinde uzaktan eğitim genelgesi

Bu kapsamda; covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 01.12.2020 – 04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına karar verildi."

 

İstanbul’da okul öncesi için uzaktan eğitim kararı

 

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