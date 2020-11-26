MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleriİstanbul’da okul servislerine indirimli tarife
GeriEğitim İstanbul’da okul servislerine indirimli tarife
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
DHA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 15:28 | Son Güncelleme:

İstanbul’da okul servislerine indirimli tarife

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul’da okul servislerine indirimli tarife
Abone Olgoogle-news

İstanbul’da UKOME kararıyla okul servis ücretlerinde pandemi nedeniyle düzenlemeye gidildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen UKOME toplantısında, ‘Okul servis ücret tarifesini revize edilmesi teklifi’ kabul edildi. Buna göre pandemi döneminde okulların iki gün açık olması halinde aylık ücret tarifesinin yüzde 60’ı, üç gün açık olması halinde yüzde 75’i, dört gün açık olması halinde yüzde 90’ı tahsil edilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle