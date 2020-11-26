İstanbul’da okul servislerine indirimli tarife

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen UKOME toplantısında, ‘Okul servis ücret tarifesini revize edilmesi teklifi’ kabul edildi. Buna göre pandemi döneminde okulların iki gün açık olması halinde aylık ücret tarifesinin yüzde 60’ı, üç gün açık olması halinde yüzde 75’i, dört gün açık olması halinde yüzde 90’ı tahsil edilecek.