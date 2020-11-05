İstanbul’da kadın öğretmenler kapsam dışında

İstanbul'da artan vakalara karşı önlem amacıyla yeni mesai ve kamuda idari izin kararları açıklandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklamada, İstanbul'da görev yapan kamu çalışanları için alınan kararlar şu şekilde;

1- 60 yaş ve üstü çalışanlar (idareci pozisyonda olanlar hariç),

2- Hamileler,

3- Kronik rahatsızlığı bulunanlar,

4- 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel, idari izinli sayılarak evden çalışacak.

Özellikle 4'üncü maddenin Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli öğretmenler için geçerli olup olmayacağı merak konusuydu. Açıklama İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden geldi. Öğretmenlerin alınan bu kararda kapsam dışında olacağı, yani mesailerine normal şekilde devam edeceği belirtildi.