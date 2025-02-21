İstanbul’da hafta sonu kurslara kar arası

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İstanbul’da etkisi sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle Valilik tarafından 20-21 Şubat tarihlerinde eğitim öğretime ara verilmişti. Bununla birlikte İstanbul Valisi Davut Gül, etkisini sürdüren kar yağışının devam edeceğini belirterek sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"İlimizi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat 2025 Cumartesi ve Pazar günleri Bilim ve Sanat Merkezleri, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir.”