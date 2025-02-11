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İstanbul’da eğitime kar engeli

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul’Da Eğitime Kar Engeli#Eğitim#Kar
İstanbul’da eğitime kar engeli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 18:27

İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle 12 Şubat’ta il genelinde eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.

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İstanbul Valisi Davut Gül’ün sosyal medya hesabından yaptığı duyuru şöyle:

“İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu nedenle 12 Şubat Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12 Şubat’ta idari izinli sayılacaktır.”

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İstanbul genelinde eğitime ara yok
#ESENYURT#İSTANBUL
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#İstanbul’Da Eğitime Kar Engeli#Eğitim#Kar

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