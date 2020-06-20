İstanbul’da covid’li öğrenciler için 4 okul

İstanbul’da 281 bin 856 öğrenci 1670 merkezde sınava giriyor. Yaklaşık 20 bin salonun kullanıldığı sınavda 56 bin 73 görevli bulunuyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre İstanbul’da covid pozitif öğrenciler için dört okul tahsis edildi. Covid’li öğrenciler bu okullarda her sınıfta tek öğrenci olacak şekilde sınava girecek. Uzun süreli tedavi gören 57 öğrenci evde ve hastanede sınava alınıyor.

SOSYAL MESAFE ANONSU

Sınav binasına giriş esnasında sürekli “Sosyal mesafenizi koruyunuz” anonsu yapıldı. Velilerin kapıda beklememelerinin de vurgulandığı anonsta; “Kimliklerinizi unuttuysanız kimliklerinizi evinizden alın. Velilerimiz lütfen kapı dışında beklemeyin. Yan okul bahçesine geçin” ifadelerine yer verildi.