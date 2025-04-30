İstanbul'da 4 okul binası tedbiren boşaltıldı

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İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından okullarda eğitime 2 gün süreyle ara verilmiş, öğrenciler 28 Nisan Pazartesi okullarına geri dönmüştü. Bakan Tekin'in yaptığı açıklamaya göre deprem güvenliği nedeniyle 4 okul tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Bu dört okulun, Fatih Suphi Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Silivri Gazi İmam Hatip İmam Hatip Ortaokulu, Üsküdar Halil Rüştü Anaokulu ve Fatih Katip Çelebi İlkokulu olduğu öğrenildi. Bu okulların öğrencileri başka okullara gönderildi.



Bakan Tekin yaptığı açıklamada; "Depremin olduğu gün 4 Bakan yardımcımızın 4'ünü ve birim amirlerini İstanbul'a dağıttık. İlgili kamu kurumlarının denetiminde okullarımız gözden geçirildi. O gün bize sadece sıva çatlağı sebebiyle depremden etkilenen bir okulumuzun olduğu haberi gelmişti. Detaylı araştırma yaptığımızda 3'ü tarihi bina olmak üzere yani onarım açısından sıkıntı yaşadığımız tarihi okul olmak üzere birisi de FETÖ'den devralınan okul olmak üzere 4 okulumuz güvenlik açısından riskli bulundu. Bu okullarımızı boşalttık. Onun dışında bir sorunumuz yok. İstanbul'daki depremden dolayı tedirgin olan vatandaşlarımızın konaklaması için okullarımızı açtık. Bu haftayı İstanbul'daki okullarımızda afet ve acil durum eğitimiyle geçirdik" dedi.