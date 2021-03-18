İstanbul’da 344 okul yıkılarak yeniden yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çanakkale kahramanı şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın isminin yaşatılacağı Sancaktepe'de yapılan Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılış töreninde yüzbaşı Yusuf Kenan'ın hayatını anlattı. Şehidin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile de dönem arkadaşı olduğunu, her ikisinin de 1902'de Harbiye'yi bitirdiğini söyledi. Yerlikaya, hayatını cepheden cepheye koşarak geçiren şehidin, Trablus'un kızgın çöllerinde savaştığını, Balkan harbinin büyük acılarına şahit olduğunu, Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlar arasında yer aldığını dile getirerek, şehidin ateş emrini vererek Çanakkale savaşının seyrini değiştirdiğini, düşman birliğinin ilerlemesine engel olduğunu vurguladı.

Şehidin adının bu okulda yaşatılacağını belirten Yerlikaya, 1999 depreminden sonra okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi ve yıkılıp yeniden yapılmasıyla ilgili çalışmaları anlattı. Vali Yerlikaya, 2006'da kurulan İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin okulların güçlendirilmesi ve yıkılıp yeniden yapılması çalışmalarını yürüttüğünü belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

"1999 depremi ve öncesinde 1322 okulumuz vardı. İstanbul Proje Koordinasyon Birimince bu okulların her birine tek tek gidildi. Zeminlerine, binaların dayanıklılığına bakıldı. 722 okulumuz güçlendirildi, 344 okulumuz yıkıldı, yeniden yapıldı. 86 okulumuzu da inşallah 2023 yılı içerisinde tamamlayacağız. Yıkılıp yeniden yapılarak şehidin adının verildiği bu okulda 1500 öğrenci eğitim görecek, 44 derslik ve 26 atölye bulunuyor.. Balmumu heykeller, şehit Yüzbaşının cephedeyken eşi Zehra Hanım'a gönderdiği mektuplar, siyah beyaz fotoğraflarla okula adeta bir müze hissi veriyor.”

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da, Çanakkale şehitlerinin tarihe kattığı değeri ve anlamı okullarda çok yönlü olarak yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, ders programlarıyla öğrencilere, şehitlik temasını ve vatan sevgisini kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

ŞEHİT YÜZBAŞININ EŞYALARININ YER ALDIĞI SERGİ AÇILDI

Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın belgeselinin gösterildiği törende, yüzbaşının balmumu heykeli, çeşitli eşyaları ve cepheden eşine gönderdiği mektuplardan oluşan sergi de ziyarete açıldı. Törene, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın torunu Hüsnü Uras da katıldı.